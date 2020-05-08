Новый Jeep Wrangler дважды перевернули на тестах

Сергей Иванов Новости 11:43, 8.05.2020

В рамках тестов специалисты американского Национального института дорожной безопасности (IIHS) обнаружили, что внедорожник Jeep Wrangler склонен к опрокидыванию.

По итогам проведенных ранее тестов эксперты дали Jeep Wrangler оценку "хорошо", но после так называемых аудиторских испытаний рейтинг внедорожника понизили на две ступени..

Краш-тест Jeep Wrangler JL
iihs.com

В официальном заявлении Института отмечается, что производитель заявил протест, утверждая, что опрокидывание могло быть следствием ошибок в методике испытаний. Но после повторения теста автомобиль вновь опрокинулся на бок.

2020 Jeep Wrangler JL
iihs.com

Эксперты IIHS заявили, что несмотря на хорошие показатели Jeep Wrangler в остальных тестах его склонность к перевороту представляет потенциальную опасность для пассажиров. Опрокидывание может повлечь за собой дополнительные травмы, а также привести к выпадению пассажиров из салона.

Отдельно отмечено, что в испытаниях участвовала версия внедорожника со съемной крышей, которая в силу конструктивных особенностей не оснащается боковыми подушками безопасности.

Как писал ранее OBOZREVATEL, названы самые надежные автомобили по версии TUV.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

"Уже не смешно!" "Слуга народа" после "собачьего скандала" предложил отменить уроки истории в школе

Официально: Зеленский издал указ о назначении Саакашвили

"Гордимся такими спортсменами": Усику и Ломаченко готовы предоставить гражданство РФ

Грузия отозвала для консультаций посла из Украины из-за назначения Саакашвили

Институт нацпамяти показал ролик о Второй мировой: в России возмутились