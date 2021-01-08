Новый Jeep Grand Cherokee дебютировал в 7-местной версии

Американская компания Jeep расширила свой модельный ряд и презентовала удлиненный 7-местный внедорожник Grand Cherokee L.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка расширит предложение в семействе Grand Cherokee, в котором помимо модели прошлой генерации будет предложен совершенно новый более крупный внедорожник c индексом L.

Впервые в истории модели Grand Cherokee получил 7-местную удлиненную версию media.fcanorthamerica.com

Впервые в истории модели Grand Cherokee получил 7-местную удлиненную версию. Это позволит марке выйти на новый для нее сегмент рынка. Новинка составит конкуренцию таким популярным в США автомобилям, как Ford Explorer, Hyundai Palisade, Kia Telluride, Mazda CX-9, Toyota Highlander, VW Atlas и т.д.

Пятое поколение "Гранда" построено на глобальной платформе Giorgio, которая уже используется на итальянских Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Она отличается меньшим весом за счет широкого использования алюминия и высокопрочных сталей.

Пятое поколение "Гранда" построено на глобальной платформе Giorgio media.fcanorthamerica.com

Grand Cherokee L заметно крупнее родственника прошлого поколения. Длина выросла до 5204 мм (+384 мм), а колесная база увеличена с 2916 мм до 3091 мм. Кроме того, для лучшей стабильности колею расширили на 36 мм. Новинка щеголяет светодиодной светотехникой. Для снижения веса капот и дверь багажника изготовлены из алюминия.

Grand Cherokee L заметно крупнее родственника прошлого поколения media.fcanorthamerica.com

Новый Grand Cherokee L предлагается в двух конфигурациях салона – 6- или 7-местном. В первом варианте во втором ряду установлены два индивидуальных кресла, а во втором – трехместный диван. Объем багажника варьируется от 484 до 2396 л.

Объем багажника варьируется от 484 до 2396 л media.fcanorthamerica.com

Уже в базовой версии есть цифровая панель приборов с диагональю 10,25 дюйма и проекционным дисплеем media.fcanorthamerica.com

В салоне уже в базовой версии есть цифровая панель приборов с диагональю 10,25 дюйма и проекционным дисплеем. Информационно-развлекательная система Uconnect 5 может иметь сенсорный экран на 8,4 или 10,1 дюйма. Она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, имеет Wi-Fi, а для пользователей предусмотрено 12 портов USB-A и USB-C. Для удобства управления климат-контролем сохранили традиционные кнопки и тумблеры.

Информационно-развлекательная система Uconnect 5 может иметь сенсорный экран на 8,4 или 10,1 дюйма media.fcanorthamerica.com

Для удобства управления климат-контролем сохранили традиционные кнопки и тумблеры media.fcanorthamerica.com

Первоначально для Grand Cherokee L будут доступны два двигателя – базовый V6 3.6 (294 л.с., 348 Нм) и опционный V8 5.7 (362 л.с., 529 Нм). Оба работают в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Позже линейку силовых агрегатов пополнит гибридная модификация PHEV и турбодизель.

Первоначально для Grand Cherokee L будут доступны два двигателя – базовый V6 3.6 и опционный V8 5.7 media.fcanorthamerica.com

Кроме того, покупатели смогут выбирать между задним или полным приводом. Последний имеет три варианта: Quadratrac I с муфтой в приводе передних колес, Quadratrac II с муфтой и демультипликатором, а для любителей сурового бездорожья есть Quadra-Drive II с блокировкой заднего дифференциала. Опционная пневмоподвеска Quadra-Lift обеспечивает дорожный просвет от 170 до 277 мм, а глубину преодолеваемого брода увеличили до 0,6 м.

Опционная пневмоподвеска Quadra-Lift обеспечивает дорожный просвет от 170 до 277 мм media.fcanorthamerica.com

Новинка первоначально будет предлагаться в пяти комплектациях: Laredo, Limited, Overland, Summit и топовой Summit Reserve. Последняя выделяется, в том числе, богатой отделкой кожей и деревом, а также креслами второго ряда с функцией подогрева и вентиляции.

Второй ряд в топовой комплектации кресла имеет подогрев и вентиляцию media.fcanorthamerica.com

В списке опций Grand Cherokee L есть адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе, камеры кругового обзора с ночным видением, аудиосистема McIntosh с 19-ю динамиками, 21-дюймовые диски и многое другое.

Появление Grand Cherokee L у американских дилеров запланировано на второй квартал нынешнего года. Стоимость станет известна ближе к началу продаж. Появление обычной 5-местной версии пятого поколения ожидается в 2022 году.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jeep представила юбилейную версию пикапа Gladiator, а также топовую модификацию модели Wrangler с мотором V8.