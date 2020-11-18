Новый Infiniti QX55 представлен официально: все подробности

Сергей Иванов Новости 10:45, 18.11.2020 Обновлено: 11:26, 18.11.2020

Компания Infiniti провела в Лос-Анджелесе презентацию нового купеобразного кроссовера QX55, который заменить в линейке модель FX.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Премьера новинки состоялась в знаменитом театре "Беласко" в Лос-Анджелесе, а развлекал приглашенную публику популярный американский соул-певец и музыкант Алоэ Блэк.

Развлекал приглашенную публику популярный американский соул-певец и музыкант Алоэ Блэк
usa.infinitinews.com

По своим размерам (4732/1920/1622 мм) QX55 стал компактнее FX. В конкурентной среде он занимает место между BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. А по размерам колесной базы кроссовер опережает более крупный Lexus RX – 2799 мм против 2790 мм.

Несмотря на то, что владельцы Infiniti никогда не выезжают на бездорожье, такая возможность теоретические есть, благодаря хорошей геометрической проходимости, коротким свесам и солидному клиренсу в 219 мм.

2022 Infiniti QX55
usa.infinitinews.com

Infiniti QX55 получил модный купеобразный кузов каплевидной формы с ниспадающей задней стойкой, рельефными выштамповками и высокой поясной линией. Спереди Infiniti QX55 украсила фирменная радиаторная решетка с мелкоячеистой сеткой, вдохновленной японскими оригами. На мир кроссовер смотрит полностью светодиодными стреловидными фарами.

2022 Infiniti QX55
usa.infinitinews.com

Автомобиль имеет багажные рейлинги и небольшой люк в крыше, которая плавно переходит в фактурный черный спойлер со встроенным стоп-сигналом. Оптимизировать потоки воздуха помогает и характерная выгнутая форма кормыкорми. Стильные задние фонари содержит по 45 светодиодных "перьев" каждый.

2022 Infiniti QX55
usa.infinitinews.com

Визуально облегчить заднюю часть помогает черная пластиковая вставка на заднем бампере с панелью под номерной знак, а за открытие багажника отвечает фирменная эмблема. Снизу в бампер имплантировали два хромированных трапециевидных патрубка выхлопной системы.

2022 Infiniti QX55
usa.infinitinews.com

Дополняют образ входящие в базовую комплектацию 20-дюймовые легкосплавные диски оригинального рисунка.

Дизайн салона выглядит очень интересно за счет асимметричной трансмиссионной панели, выполненной к тому же из контрастной кожи. Вопреки моде на "цифру", компания Infiniti осталась верной аналоговым приборам. На шкале можно обнаружить спидометр и тахометр в хромированных кольцах, а между ними расположился дисплей бортового компьютера.

По центру торпеды расположены два дисплея диагональю 7 и 8 дюймовым. Первый используется в качестве экрана для навигатора, системы кругового обзора и прочей информации, а нижний – для управления вспомогательными функциями и мультимедийной системой Infiniti InTouch. Последняя может также управляться с помощью голосовых команд, а еще поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Несмотря на купеобразный силуэт одним из достоинств новинки является вместительный багажник объемом 762 л, а со сложенным задним диваном он увеличивается до 1532 л. Для сравнения у QX50 эти показатели 565 л и 1139 л соответственно.

Infiniti QX55 построен на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, которую уже успел примерить родственный кроссовер QX50. От него новинка унаследовала 2-литровый 272-сильный мотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия и вариатор CVT. Система Drive Mode Selector имеет три режимами работы – Standard, Eco и Sport.

2022 Infiniti QX55
usa.infinitinews.com

Спереди на кроссовере установлены классические стойки McPherson, сзади — независимая многорычажная схема. Полноприводная трансмиссия Intelligent All-Wheel Drive автоматически перераспределяет момент между осями в зависимости от дорожных условий.

2022 Infiniti QX55
usa.infinitinews.com

На помощь водителю в случае необходимости приду – круиз-контроль, системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, система мониторинга слепых зон и т.д. В максимальной комплектации предлагается фирменная система ProPilot Assist, которая поддерживает движение в полосе, сохраняет безопасную дистанцию и поможет избежать столкновения при перестроении.

2022 Infiniti QX55
usa.infinitinews.com

Для покупателей будут предложены три комплектации на выбор – Luxe, Essential и Luxury. В зависимости от комплектации в списке стандартных и дополнительных опций есть адаптивные фары, обогрев зеркал, проекционный дисплей, аудиосистема Bose с 16 динамиками, трехзонный климат-контроль с фильтром мелких частиц, бесконтактный доступ к багажнику.

Цены Infiniti QX55 станут известный ближе к началу продаж, которые запланированы на весну будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Nissan обновила популярную компактную модель Micra.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Рада провалила отмену карантина выходного дня

"В Беларуси – полнейший террор": как Лукашенко цепляется за власть и почему стал токсичным для Путина

Арахамия заявил, что законопроект для предпринимателей провалили специально

"Слугу" поймали в Раде на пересылке эротического видео однопартийцу

В Житомире от COVID-19 умерла молодая преподавательница: накануне заявляла о недостатке кислорода