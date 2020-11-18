Новый Infiniti QX55 представлен официально: все подробности

Компания Infiniti провела в Лос-Анджелесе презентацию нового купеобразного кроссовера QX55, который заменить в линейке модель FX.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Премьера новинки состоялась в знаменитом театре "Беласко" в Лос-Анджелесе, а развлекал приглашенную публику популярный американский соул-певец и музыкант Алоэ Блэк.

По своим размерам (4732/1920/1622 мм) QX55 стал компактнее FX. В конкурентной среде он занимает место между BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. А по размерам колесной базы кроссовер опережает более крупный Lexus RX – 2799 мм против 2790 мм.

Несмотря на то, что владельцы Infiniti никогда не выезжают на бездорожье, такая возможность теоретические есть, благодаря хорошей геометрической проходимости, коротким свесам и солидному клиренсу в 219 мм.

Infiniti QX55 получил модный купеобразный кузов каплевидной формы с ниспадающей задней стойкой, рельефными выштамповками и высокой поясной линией. Спереди Infiniti QX55 украсила фирменная радиаторная решетка с мелкоячеистой сеткой, вдохновленной японскими оригами. На мир кроссовер смотрит полностью светодиодными стреловидными фарами.

Автомобиль имеет багажные рейлинги и небольшой люк в крыше, которая плавно переходит в фактурный черный спойлер со встроенным стоп-сигналом. Оптимизировать потоки воздуха помогает и характерная выгнутая форма кормыкорми. Стильные задние фонари содержит по 45 светодиодных "перьев" каждый.

Визуально облегчить заднюю часть помогает черная пластиковая вставка на заднем бампере с панелью под номерной знак, а за открытие багажника отвечает фирменная эмблема. Снизу в бампер имплантировали два хромированных трапециевидных патрубка выхлопной системы.

Дополняют образ входящие в базовую комплектацию 20-дюймовые легкосплавные диски оригинального рисунка.

Дизайн салона выглядит очень интересно за счет асимметричной трансмиссионной панели, выполненной к тому же из контрастной кожи. Вопреки моде на "цифру", компания Infiniti осталась верной аналоговым приборам. На шкале можно обнаружить спидометр и тахометр в хромированных кольцах, а между ними расположился дисплей бортового компьютера.

По центру торпеды расположены два дисплея диагональю 7 и 8 дюймовым. Первый используется в качестве экрана для навигатора, системы кругового обзора и прочей информации, а нижний – для управления вспомогательными функциями и мультимедийной системой Infiniti InTouch. Последняя может также управляться с помощью голосовых команд, а еще поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Несмотря на купеобразный силуэт одним из достоинств новинки является вместительный багажник объемом 762 л, а со сложенным задним диваном он увеличивается до 1532 л. Для сравнения у QX50 эти показатели 565 л и 1139 л соответственно.

Infiniti QX55 построен на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя, которую уже успел примерить родственный кроссовер QX50. От него новинка унаследовала 2-литровый 272-сильный мотор VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия и вариатор CVT. Система Drive Mode Selector имеет три режимами работы – Standard, Eco и Sport.

Спереди на кроссовере установлены классические стойки McPherson, сзади — независимая многорычажная схема. Полноприводная трансмиссия Intelligent All-Wheel Drive автоматически перераспределяет момент между осями в зависимости от дорожных условий.

На помощь водителю в случае необходимости приду – круиз-контроль, системы экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов, система мониторинга слепых зон и т.д. В максимальной комплектации предлагается фирменная система ProPilot Assist, которая поддерживает движение в полосе, сохраняет безопасную дистанцию и поможет избежать столкновения при перестроении.

Для покупателей будут предложены три комплектации на выбор – Luxe, Essential и Luxury. В зависимости от комплектации в списке стандартных и дополнительных опций есть адаптивные фары, обогрев зеркал, проекционный дисплей, аудиосистема Bose с 16 динамиками, трехзонный климат-контроль с фильтром мелких частиц, бесконтактный доступ к багажнику.

Цены Infiniti QX55 станут известный ближе к началу продаж, которые запланированы на весну будущего года.

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