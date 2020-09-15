Новый Hyundai Tucson представили официально: подробности и фото

Компания Hyundai официально презентовала новое поколение популярного компактного кроссовера Hyundai Tucson.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Четвертая генерация Hyundai Tucson выполнена в совершенной уникальном дизайне, получившим название Sensuous Sportiness – "чувственная спортивность". Среди ярких элементов нового фирменного стиля компании – светодиодные фары Parametric Hidden Lights, которые при выключении становятся частью геометрического паттерна облицовки радиатора. Кроме того, они взяли на себя и функцию дневных ходовых огней.

Сзади автомобиль получил не менее эффектную светотехнику со светодиодной полосой на всю длину багажной двери и по два "клыка" с каждой стороны, широкий диффузор, в который имплантирована пара хромированных выхлопных патрубков и стеклоочиститель, спрятанный под верхним спойлером.

Кузовные панели сложной формы с ярко выраженными углами и "мускулистыми" крыльями создают агрессивный облик новинки. Дополняют его стильные 19-дюймовые диски оригинального дизайна.

А вот салон, напротив, изобилует плавными округлыми линиями. Дизайн торпеды выполнен в стилистике морcких яхт. Симметричные панели водителя и переднего пассажира украшены хромированными молдингами, а двухцветная кожаная отделка и амбиентная подсветка с 64 цветами и 10 уровнями яркости добавляет модели премиальности. В базовой версии мультимедийная система получит 8-дюймовый дисплей, а в более дорогих комплектациях – 10,25-дюймовый тачскрин.

Приборная шкала также выполнена с использованием цифровых технологий, а на центральной консоли практически не осталось привычных кнопок. Например, система вентиляции и кондиционирования теперь управляется исключительно с помощью сенсорного экрана. Спинки второго ряда кресел можно сложить. В этом случае объем багажника увеличится до 1095 л.

Новый Hyundai Tucson будет доступен с 2,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым мотором мощностью 190 л.с. и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Кроме того, автомобиль будет предлагаться в гибридной и подзаряжаемой (plug-in) гибридной модификациях с 1,6-литровым 180-сильным турбомотором и вспомогательным электродвигателем. Суммарная мощность гибридного силового агрегата – 230 л.с. Продажи новинку стартуют в Корее уже в этом месяце, а на других рынках модель появится в первой половине будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai запустила собственный телеканал.

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