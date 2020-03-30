Новый Hyundai Tucson 2021 показали внутри и снаружи. Фото

Официально кроссовер Hyundai Tucson 2021 дебютирует позже в этом году. Однако новая модель уже попалась фотошпионам, благодаря этому удалось увидеть много подробностей.

Кроссовер четвертого поколения по-прежнему катается по дорогам общего пользования в маскировочном камуфляже. Но даже теперь заметно сходство с Hyundai Vision T – концептуальным внедорожником, который компания показала еще в прошлом году. Главная миссия прототипа – как раз намекнуть на дизайн нового Hyundai Tucson.

Hyundai Tucson получил совершенно новый дизайн YouTube 맨LEE

Даже теперь мы видим огромную переднюю решетку, которая опускается почти до нижней части бампера, узкие фары, динамичный характер остекления и колесные арки геометричной формы. Силуэт популярного кроссовера в целом станет спортивнее и в то же время брутальнее.

Фотошпионы заметили Hyundai Tucson 2021 на парковке YouTube 맨LEE

Удалось заглянуть и в салон Hyundai Tucson 2021. Вообще в компании раньше сообщали о намерении разрабатывать уникальный дизайн для всех своих автомобилей, чтобы они не были похожи друг на друга. Похоже, эта стратегия также коснулась интерьеров.

Архитектура салона Hyundai Tucson полностью изменилась YouTube 맨LEE

Такой же руль появился в новой Hyundai Elantra 2021 YouTube 맨LEE

Единственный знакомый элемент, который мы видим внутри, – руль от Hyundai Elantra, которая буквально только что сменила поколение. В остальном салон кроссовера выглядит уникально. Внимание привлекает интересно оформленный мультимедийный блок с крупным дисплеем, который "вырастает" из передней панели.

Кроссовер Hyundai Vision T послужил прототипом внешности для новинки hyundai.com

Дизайн Hyundai Vision T (Hyundai HDC-7) легко читается в новом Tucson hyundai.com

Второй монитор замечен в роли цифрового щитка приборов. А вместо традиционного рычага КПП на центральной консоли – блок переключателей. Наверняка и то, и другое окажется только в дорогих модификациях нового кроссовера Hyundai.

Актуальный Hyundai Tucson hyundai.com

Актуальный Hyundai Tucson hyundai.com

На данный момент известно, что автомобиль предложат с бензиновым 2,5-литровым турбомотором и гибридной модификацией. Возможно и появление версии на 7 посадочных мест. Пока сложно сказать, получит ли модель в таком случае длиннобазный вариант.

Салон Hyundai Tucson прежней генерации уже немного устарел hyundai.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об обновленном Hyundai Tucson, который подготовили перед выходом кроссовера четвертой генерации.

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