Новый Hyundai Tucson 2021 показали на первых фото

Четвертое поколение компактного кроссовера Hyundai Tucson официально представят 14 сентября. Пока производитель показал первые фото, на которых можно увидеть множество интересных деталей.

Уже очевидно, что на предшественника новый кроссовер Hyundai совершенно не похож. На фото передней части видна необычная решетка и фары, которые состоят из нескольких сегментов. Интересно, что по форме эти элементы соответствуют деталям, из которых состоит решетка.

В задней части дизайнеры также нашли интересное решение светотехники. Фонари соединены между собой тонкой светодиодной полосой. Стоит отметить и динамичный силуэт кузова, который подчеркнут хромированным молдингом над боковым остеклением.

Корма Hyundai Tucson выглядит эффектно. Фото: Hyundai

Первое изображение салона Hyundai Tucson 2021 дает понять, что доминирующее место в интерьере займет огромный сенсорный монитор. Этот орган управления будет отвечать не только за навигацию и мультимедийные функции, но и второстепенные настройки вроде климата и музыки.

Ожидается, что в моторную гамму войдет 2,5-литровый бензиновый двигатель в атмосферном и турбированном исполнении. Информации о других агрегатах пока нет.

В салоне Hyundai Tucson почти не останется физических переключателей. Фото: Hyundai

Как OBOZREVATEL сообщал ранее, Hyundai подготовила к выходу на рынок свою самую практичную модель, которая понравится большим семьям.