Новый Hyundai Tucson 2021 будет выглядеть круче Lamborghini Urus

Дизайнеры нового Hyundai Tucson решили сделать революцию в мире кроссоверов. Четвертое поколение бестселлера готово бросить вызов конкурентам своим экстравагантным внешним видом.

2021 Hyundai Tucson hyundainews.com

После успешного запуска кроссоверов Venue и Palisade, дизайнеры компании вносят последние штрихи в облик популярной модели Tucson. По инсайдерской информации производство модели должно начаться в августе нынешнего года, вскоре после официального дебюта новинки.

2021 Hyundai Venue – новый компактный кроссовер hyundainews.com

2021 Hyundai Palisade – флагман семейства кроссоверов марки hyundainews.com

На канале AtchaCars появилось видео с подробным описанием стилистики будущей новинки четвертого поколения. Рендеринг основан не только на недавних шпионских снимках с замаскированными прототипами, но и на концепте Vision T, представленном в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Концепт Hyundai Vision T показали на автошоу в Лос-Анжделесе в конце прошлого года hyundainews.com

В прошлом году корейские дизайнеры обещали, что облик новинки будет очень интересным и нестандартным. Судя по стилистике, в которой выполнены последние модели марки, в том числе, седаны Sonata и Elantra, скучным облик нового Tucson точно не будет.

2021 Hyundai Elantra выполнена в новой стилистике марки hyundainews.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai удивила новым внедорожником.