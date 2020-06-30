Новый Hyundai Santa Fe: все подробности и фото

Обновленная версия популярного кроссовера Hyundai Santa Fe представлена официально. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

2021 Hyundai Santa Fe. Фото: hyundai.news

Новый Santa Fe дебютировал в 2018 году, а уже в нынешнем компания провела радикальное обновление четвертой генерации модели. В первую очередь, речь идет об использовании новой платформы и силовых агрегатов, которые буду доступны для кроссовера.

Немаловажным аспектом стал совершенно новый дизайн, который привлекает внимание нетривиальными решениями, например, оригинальным рисунком светотехники "глаза орла" и выразительной облицовке радиатора с крупными сотами.

2021 Hyundai Santa Fe. Фото: hyundai.news

Благодаря использованию новой платформы, новый Santa Fe стал крупнее. Длина авто выросла на 15 мм (4785 мм), ширина – на 10 мм (1900 мм), а высота – на 5 мм (1685 мм). Колесная база сохранилась без изменений и составляет 2765 мм. Кроме того, объем багажника в 5-местной версии удалось увеличить с 625 до 634 литров, а в 7-местной – с 547 до 571 л.

2021 Hyundai Santa Fe. Фото: hyundai.news

2021 Hyundai Santa Fe. Фото: hyundai.news

На домашнем рынке автомобиль будет доступен с 2,2-литровым дизельным двигателем мощностью 202 л.с. и крутящим моментом 441 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой роботизированной КП с двумя сцеплениями. Двигатель и трансмиссия относятся к новому поколению силовых агрегатов SmartStream. По словам создателей, средний расход топлива составляет 7 л/100 км, что на 4,4% лучше, чем у предшественника.

2,2-литровый турбодизель нового поколения. Фото: hyundai.news

Во втором полугодии покупателям в Южной Корее станет доступна версия с бензиновым турбомотором SmartStream G2.5T и аналогичной трансмиссией 8DCT.

Кроме того, новый Santa Fe получит две гибридные версии – обычную и plug-in. В первом случае автомобиль оснащается 1,6-литровым турбированным бензиновым мотором T-GDi Smartstream, электромотором мощностью 44,2 кВт и компактной литий-ион-полимерной батареей энергоемкостью 1,49 кВтч. Эта версия будет доступна как с передним, так и с полным приводом. Суммарная мощность такого силового агрегата достигает 230 л.с., а крутящий момент составляет 350 Нм.

Гибридный бензиновый мотор 1.6 T-GDi Smartstream. Фото: hyundai.news

В 2021 году появится plug-in гибрид. Он будет иметь в своем арсенале аналогичный ДВС, но более мощный электромотор на 66,9 кВт и батарею энергоемкостью 13,8 кВтч. Суммарная мощность такого силового агрегата достигает 265 л.с., а крутящий момент составляет 350 Нм. Этот силовой агрегат будет предлагаться с полным приводом. Для обоих гибридов будет предложена новая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач с улучшенными характеристиками.

2021 Hyundai Santa Fe. Фото: hyundai.news

В салоне появилась цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма, а за второстепенные функции и мультимедиа отвечает сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов. Кроме того, на трансмиссионном тоннеле расположился новый блок управления трансмиссией и режимами движения Terrain Mode.

2021 Hyundai Santa Fe. Фото: hyundai.news

2021 Hyundai Santa Fe. Фото: hyundai.news

В списке опций для новинки предлагаются многочисленные электронные помощники водителя, в том числе, системы удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания объектов, предотвращения столкновений при движении задним ходом в условиях ограниченного обзора и т.д.

2021 Hyundai Santa Fe. Фото: hyundai.news

В продаже в Южной Корее новый Santa Fe появится 1 июля нынешнего года. Стоимость новинки на домашнем рынке стартует с отметки 31 млн корейских вон ($20500). В Европе новинку обещают привести в сентябре нынешнего года

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Genesis презентовала эксклюзивную версию флагмана G90.