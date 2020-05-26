Новый Hyundai Santa Fe удивил своими изменениями. Фото

Любимый многими кроссовер Hyundai Santa Fe готовится к рестайлингу. Несмотря на то, что модели четвертой генерации едва исполнилось 2 года, обновление будет очень масштабным.

Пока корейский производитель распространил пару фотографий, которые демонстрируют главные изменения в передней части. Так, кроссовер Санта Фе получит увеличенную решетку в стиле Aston Martin, которая тянется на всю ширину передка.

Новый кроссовер Hyundai Santa Fe 2021 hyundai.com

Кроме того, автомобиль получит новый бампер и полностью пересмотренную светотехнику. Над решеткой видны узкие дневные ходовые огни сложной формы, которые "затекают" в решетку тонкими вертикальными полосками. По бокам от них заметны плафоны головного света.

Hyundai Santa Fe 2021. Оформление решетки меняется в зависимости от комплектации hyundai.com

Интересно, что новый Hyundai Santa Fe 2021 модельного года не ограничится внешними изменениями: автомобиль переедет на новую платформу. Возможно, благодаря этому машина получит совершенно другой кузов и даже индекс пятого поколения. С другой стороны, новая платформа по размерам может соответствовать актуальному кузову.

Актуальный Hyundai Santa Fe hyundai.com

Актуальный Hyundai Santa Fe hyundai.com

Салон Hyundai Santa Fe hyundai.com

Вероятнее всего, обновленную модель полностью рассекретят до конца 2020 года. Ожидается, что кроссовер получит подзаряжаемую гибридную модификацию и версию mild-hybrid.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом внедорожнике Hyundai, который удивляет своими размерами и дизайном.