Новый Hyundai Santa Fe удивил своими изменениями. Фото
Любимый многими кроссовер Hyundai Santa Fe готовится к рестайлингу. Несмотря на то, что модели четвертой генерации едва исполнилось 2 года, обновление будет очень масштабным.
Пока корейский производитель распространил пару фотографий, которые демонстрируют главные изменения в передней части. Так, кроссовер Санта Фе получит увеличенную решетку в стиле Aston Martin, которая тянется на всю ширину передка.
Кроме того, автомобиль получит новый бампер и полностью пересмотренную светотехнику. Над решеткой видны узкие дневные ходовые огни сложной формы, которые "затекают" в решетку тонкими вертикальными полосками. По бокам от них заметны плафоны головного света.
Интересно, что новый Hyundai Santa Fe 2021 модельного года не ограничится внешними изменениями: автомобиль переедет на новую платформу. Возможно, благодаря этому машина получит совершенно другой кузов и даже индекс пятого поколения. С другой стороны, новая платформа по размерам может соответствовать актуальному кузову.
Вероятнее всего, обновленную модель полностью рассекретят до конца 2020 года. Ожидается, что кроссовер получит подзаряжаемую гибридную модификацию и версию mild-hybrid.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о новом внедорожнике Hyundai, который удивляет своими размерами и дизайном.