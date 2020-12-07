Новый Hyundai Santa Fe получил украинскую "прописку"

Hyundai Santa Fe четвертого поколения прибыл в Украину. Новинка доступна в салона официальных дилеров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новая модель отличается нетривиальным дизайном, широким набором базовых и дополнительных опций, а также мощными моторам. Популярный SUV стал еще более просторным, а для большой семьи автомобиль доступен в 7-местном исполнении.

Первоначально новинка будет доступна с 2,2-литровым 202-сильным турбодизелем или 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л.с. hyundai.com

Первоначально украинским покупателям новинка будет доступна с 2,2-литровым 202-сильным турбодизелем или 2,5-литровым бензиновым мотором мощностью 180 л.с. Позже линейка будет дополнена, в том числе и гибридной версией PHEV.

В начальной версии салон отделан тканью, а для более дорогих исполнений предусмотрена кожа hyundai.com

Дизельный двигатель комплектуется новой 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением, а для бензиновой модификации предусмотрен 6-ступенчатый "автомат" с гидротрансформатором. Бензиновая версия доступна как с передним, так и с полным приводом, а дизельная – только в варианте 4х4.

Новинку можно заказать как в 5-, так и в 7-местной конфигурации салона, также в списке опций есть панорамная крыша hyundai.com

Новый Santa Fe предлагается в трех комплектациях: Dynamic, Elegance и Top. Стоимость кроссовера стартует с отметки 1 020 600 грн за моноприводную версию с бензиновым мотором. Топовая полноприводная версия с тубодизелем обойдется минимум в 1 205 500 грн.

Стоимость кроссовера стартует с отметки 1020600 грн hyundai.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai представила новую электрическую платформу E-GMP, а также рассказала о новом компактном кроссовере.