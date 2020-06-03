Новый Hyundai Santa Fe 2021 представлен официально

Кроссовер Hyundai Santa Fe четвертого поколения дебютировал в 2018 году, но компания уже показала обновленную модель. Автомобиль не только пережил рестайлинг, но и перешел на новую платформу.

Переработана передняя часть автомобиля. Решетка стала больше, а полоски дневных ходовых огней теперь уходят вниз. Рисунок передней решетки будет отличаться в зависимости от версии: будут доступны Standard и Luxury.

Новый Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Задние фонари получили новую форму и графику, теперь они соединены между собой светодиодной полосой. Доступны новые 20-дюймовые диски.

Новый Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

В салоне Hyundai Santa Fe 2021 модельного года изменилась центральная консоль – селектор автоматичесткой КПП заменили набором клавиш. Полностью переработан блок управления климат-контролем. Появилась цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма.

Новый Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Дисплей мультимедиа увеличился до 10,25 дюймов. Ожидается повышенное качество отделочных материалов. Однако новый Hyundai Santa Fe не ограничился дизайном, ведь автомобиль перешел на новую платформу. Во многом компоненты унифицированы с Hyundai Sonata.

Новый Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Новый Hyundai Santa Fe 2021 Hyundai

Новый Santa Fe впервые получит систему мягкого и плагин-гибрида. Продажи обновленного кроссовера в Европе начнутся в сентябре 2020 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о роскошном седане от Hyundai, который появился совсем недавно, но уже успел засветиться в такси.

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