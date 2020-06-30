Новый "Гелик" за 170 000 евро засняли на парковке возле АТБ

В Киеве заметили новый Mercedes-AMG G63 2020 в нетипичном как для такого авто месте. Кроме того, машина обращает на себя внимания редкими эксклюзивным номерами.

Соответствующее фото было опубликовано в Instagram-аккаунте vehicles.exclusive.

Гелендваген с необычными номерами на парковке возле АТБ Скриншот из instagram

Вместо фешенебельного подземного паркинга машину оставили на парковке возле АТБ. Для нового G-Class, который стоит минимум от 170 000 евро, это очень необычная стоянка. Впрочем, ранее (в 2018 году) на парковке возле АТБ видели и куда более дорогое авто – Bentley Bentayga.

Bentley Bentayga на парковке возле АТБ, 2018 год Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Что же касается номерных знаков, у этого "Гелика" госзнаки, которые действительно встречаются редко – это крымские номера новой серии АК.

Отметим, что Mercedes-AMG G63 является топовой моделью в линейке нового "Гелендвагена", который выпускается с 2018 года. Внедорожник оснащается 4,0-литровым твин-турбо V8 на 585 л.с.; разгон до 100 км/ч составляет 4,5 сек, максимальная скорость – 250 км/ч.

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