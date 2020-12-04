Новый 'Гелендваген' сделали похожим на Rolls-Royce

Немецкая мастерская Hofele Design представила интересный проект тюнинга нового Mercedes-Benz G-Class. Легендарный внедорожник снабдили атрибутами роскошных лимузинов, благодаря которым он получил некоторое сходство с моделями Rolls-Royce и Mercedes-Maybach.

Главная "изюминка" такого Mercedes G-Class – двери, которые открываются в противоположную сторону. Однако этим доработки не ограничились. Снаружи "Гелендваген" от Hofele Design привлекает внимание также двухцветным окрасом кузова темных тонов (Carpathian Grey Range Rover и Crystal Black Rolls-Royce), обилием хромированных вставок, дополнительными светодиодными системами освещения и оригинальными 23-дюймовыми колесами на многоспицевых дисках, следует из описания, опубликованного на официальном сайте мастерской Hofele.

Доступ сзади облегчается за счет большого угла открывания дверей, а также дополнительных порогов с электроприводом (читай выдвижных "ножек"). Владельцы таких G-Wagen будут путешествовать на одном из двух задних сидений, которые разделены большим подлокотником и обшиты белой кожей Nappa в сочетании с алькантарой. У задних пассажиров также есть собственные средства управления системой кондиционирования воздуха и доступ к мультимедийной системе, представленной двумя сенсорными экранами, прикрепленными к спинкам передних сидений.

Наконец, претерпел изменения и багажник – его пол отделали деревом и рояльным лаком.

На данный момент Hofele Design не раскрывает цену одного из самых роскошных Gelandewagen, когда-либо созданных. Впрочем, пока даже не ясно, планируют ли вообще автомобиль выпускать серийно.

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