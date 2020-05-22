Новый Ford Ranger получит гибридую версию

Как стало известно CarExpert, компания Ford готовит "зеленую" версию популярного пикапа Ranger.

2022 Ford Ranger нового поколения carexpert.com.au

Модель Ranger занимает важное место в продуктовой линейке компании с "голубым овалом". Этот автомобиль успешно продается по всему миру, а в Украине занимает лидирующую позицию в классе. В зависимости от рынка, компания предлагает различные силовые агрегаты и спецификации, позволяющие максимально удовлетворить потребности покупателей.

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В рамках глобальной стратегии электрификации, новое поколение Ford Ranger получит версию с совершенно новым гибридным силовым агрегатом. Автомобиль будет доступен как в США, так и в странах Европы.

2022 Ford Ranger нового поколения carexpert.com.au

В частности, гибрид получит в свое распоряжение 2,3-литровый турбированный ДВС, 10-ступенчатую автоматическую коробку передач и вспомогательный электромотор. Суммарная мощность такого силового агрегата будет достигать 367 л.с. (270 кВт), а максимальный крутящий момент составит 680 Нм. Этот силовой агрегат будет отличаться от используемых в настоящее время "фордовских" PHEV. Напомним, что на актуальных моделях Explorer и Escape применяются 2,5- и 3-литровые моторы.

Актуальное поколение пикапа Ford Ranger ford.com

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Помимо гибрида новая генерация Ford Ranger получит два битурбированных дизельных двигателя. Двухлитровый мотор будет развивать 214 л.с. (157 кВт), а трехлитровый V6 сможет выдавать "на гора" 253 л.с.(186 кВт) и 600 Нм крутящего момента. А вот производство нынешнего 3,2-литрового 5-цилиндрового дизеля будет прекращено.

Также ожидается топовая версия Ranger Raptor с 3-литровым V6, который придет на смену нынешнему 4-цилиндровому 2-литровому мотору с двумя турбинами.

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Топовая модификация Ford Ranger Raptor ford.com

Помимо новых моторов Ranger получит мультимедийный комплекс Ford SYNC4 с 12,8-дюймовым вертикальным дисплеем на центральной консоли и поддержкой приложений Android Auto и Apple CarPlay. А вместо аналоговой приборной шкалы ожидается цифровая с 10,25-дюймовым экраном, как у Mustang Mach-E.

Приборная панель нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E ford.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Ford и Volkswagen объединят свои усилия в разработке новых моделей.