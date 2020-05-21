Новый Ford Mustang разбили и утопили через 3 дня после покупки

Маленький водительский опыт и желание гонять на мощном спортивном автомобиле – это всегда опасное сочетание. И если такое желание воплощается в реальность, оно часто заканчивается печальными последствиями.

Яркий тому пример – случай, который недавно произошёл в Кранбруке, Британская Колумбия, Канада. "Молодой и зелёный" водитель решил подрифтовать на новом Ford Mustang GT 2019 года, но не учёл тот факт, что дорога мокрая, за что и поплатился.

Разбитый Мустанг carscoops.com

На парковке местного торгового центра парень "нарезал пончики" на своем спортивном автомобиле с 5,0-литровым V8 мощностью 460 л.с., но вскоре сошёл с дороги, приземлившись в прилегающий ручей. Как удалось узнать у свидетелей аварии журналистам Carscoops, водитель был неопытным и пытался выпендриться, делая дрифт на мокрой дороге, однако потерял контроль над спорткаром и разбился. Примечательно при этом, что ДТП произошло всего чего 3 дня после покупки машины.

Обошлась авария довольно дорого – судя по всему, Мустанг теперь подлежит списанию. Наряду с механическими повреждениями кузова и ходовой он пострадал ещё и от воздействия воды.

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