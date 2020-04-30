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30 апреля • обновлено в 16:45
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Новый флагман Mercedes-Benz покажут осенью

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Новое поколение Mercedes-Benz S-Class (W223) станет одним из самых ожидаемых новинок нынешнего года. Несколько тестовых прототипов попали в объективы фотошпионов на родине в Штутгарте.

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

carscoops.com

На новых иллюстрациях можно лучше рассмотреть новый S-Class. Вы можете видеть, что верхняя половина автомобиля теперь полностью раскрыта, что дает нам лучшее представление о том, как будет выглядеть элегантный S-класс нового поколения.

Новый флагман Mercedes-Benz покажут осенью
2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

carscoops.com

Несмотря на камуфляж, можно заметить некоторые интересные детали, например, два различных типа дверных ручек. Два прототипа имеют привычные ручки, а третий, который выглядит как модель AMG – выдвижные.

Один из прототипов имеет выдвижные ручки, также обратите внимание на оригинальный рисунок дисков

Один из прототипов имеет выдвижные ручки, также обратите внимание на оригинальный рисунок дисков

carscoops.com

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

carscoops.com

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

carscoops.com

Все три автомобиля имеют массивные черные решетки, но прототип AMG оснащен более агрессивным передним бампером и дисками AMG. В целом, легко увидеть, что W223 сохранит классические пропорции S-класса с короткими свесами, длинным капотом и наклонной крышкой багажника.

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

carscoops.com

В интерьере новинки можно ожидать новую мультимедийную систему с большим центральным сенсорным дисплеем, а также цифровую приборную панель. Ожидается, что обновленная инфо-развлекательная система MBUX будет предлагать беспроводные обновления наряду с новейшими возможностями подключения.

Mercedes-Benz S-Class получит большой сенсорный дисплей на центральной консоли

Mercedes-Benz S-Class получит большой сенсорный дисплей на центральной консоли

carscoops.com

Mercedes-Benz S-Class 2021 создан на новой платформе с задним приводом MRA II, которая обеспечивает лучшую компоновку и экономию веса благодаря широкому использованию углепластика и алюминия. Ожидается, новинка получит управляемые задние колеса, что позволит сделать S-класс более маневренным. Это важно, поскольку ожидается, что роскошный седан немного увеличится в размерах.

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

carscoops.com

О силовых агрегатах не так много информации, но можете с уверенностью сказать, что все они будут использовать электромоторы и 48-вольтную бортовую электросеть. Также ожидается, что 2021 Mercedes-Benz S-Class будет обладать возможностями автономного вождения 3-го уровня, иметь активную подвеску и множеством других удобных функций.

2021 Mercedes-Benz S-Class

2021 Mercedes-Benz S-Class

carscoops.com

Ассортимент моделей будет включать версии с стандартной и удлиненной колесной базой, а также версии Mercedes-AMG и Mercedes-Maybach. Презентация нового флагамана намечена на сентябрь, а первые товарные экземпляры поступят к дилерам до конца текущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz представила в Украине компактный кроссовер GLB

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
новые авто новости авто Mercedes-Benz
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