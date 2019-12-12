Новый электромобиль Tesla похвастал запасом хода в 1000 км

Во время дебюта пикапа Tesla Cybertruck производитель заявил, что в максимальной версии новинка может проезжать до 800 км. Но, похоже, что цифра оказалась несколько заниженной.

Как выяснил OBOZREVATEL, в твиттер-аккаунте Tesla Cybertruck было опубликовано фото, на котором изображен экран пикапа, служащий одновременно как приборной панелью, так и экраном мультимедиа. И вот какая интересная деталь бросается в глаза: остаточный запас хода Cybertruck на дисплее при полностью заряженной батареи указан на уровне 620 миль, то есть примерно 992 километров.

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Подтвердить эту цифру пока сложно, поскольку пикап Tesla на данный момент существует в виде прототипа, но надо сказать, что ранее глава компании Илон Маск заявлял о том, что их электромобили смогут проезжать на одном заряде 1000 и более километров. К тому же, если получилось сделать автономность в 800 км, так почему бы уже "не дотянуть" ее до психологической отметки в 1000 км? Это ведь наверняка добавит "лишних" клиентов.

Tesla Cybertruck показала запас хода в 1000 км Скриншот с twitter

Так или иначе, но пикап Tesla Cybertruck в любом случае является очень "дальнобойным"авто. Напомним, автомобиль был представлен в трех версиях: Single Motor RWD (одномоторная), Dual Motor AWD (двухмоторная) и Tri-Motor AWD (трехмоторная). Их запас хода составляет 400, 480 и 800 км соответсвенно.

Tesla Cybertruck motortrend.com

Производство Tesla Cybertruck стартует в следующем году.

Ранее OBOZREVATEL, что пикап Tesla Cybertruck можно получить за 50 долларов.

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