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9 декабря • обновлено в 22:24
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Новый электромобиль Ford удивит четырьмя моторами

1.7т
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В начале года компания Ford заявила, что готовит электрическую версию пикапа F-150. Буквально на днях появились интересные подробности о предстоящем авто.

Как узнал OBOZREVATEL, "Голубой овал" подал в Бюро по патентам и товарным знакам США документ, который раскрывает некоторые технические аспекты пикапа будущего поколения. И, пожалуй, самым интересным из них является информация о моторной компоновке электрической модификации.

Двухмоторная версия Ford F-150 на патенте

Двухмоторная версия Ford F-150 на патенте

macheclub.com

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На чертежах, которые были включены в патентную заявку, представлена схема автомобиля с тремя вариантами силовых установок: моноприводная версия с одним мотором, а также полноприводная версия с двумя и даже четырьмя моторами. В первом случае два двигателям "разбросаны" по осям, а во втором – по всем колесам. Что интересно, четырехмоторную электрическую трансмиссию уже тестирует Porsche (ее прототип начале обкатывать на кроссовере Porsche Macan).

Тестовый прототип электрического Ford F-150

Тестовый прототип электрического Ford F-150

media.ford.com

Кроме того, из патента следует, что электрический Ford F-150 получит также особую конструкцию шасси. У него появятся дополнительные рёбра жёсткости и специальная пластина, которые защитят батареи от внешних воздействий – в частности, от деформации при ДТП. Кроме того, такая конструкция позволит снизить нагрузку на лонжероны и сделать эти элементы легче, тоньше и дешевле в производстве в сравнении с актуальной моделью.

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"Дополнительная прочность на сдвиг, а также структурная жесткость, обеспечиваемые нижней пластиной и центральными поперечными элементами, могут также позволить уменьшить толщину левого и правого рельсовых направляющих по сравнению с типовой конструкцией кузова на раме", - говорится в патенте.

Как ожидается, электрический F-150 появится в 2021 году. Ну а пока компания занята выводом на рынок другого электромобиля – недавно представленного кроссовера Mustang Mach-E.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
электромобили Ford
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