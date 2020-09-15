Электромобиль BMW i4 с запасом хода 600 км уже на подходе

В начале этого года BMW представила концептуальный электроседан i4 и заявила, что со временем он превратиться в серийную модель. Теперь же немцы уточнили, что, несмотря на проблемы, связанные с коронавирусом, они готовы к производству новинки – оно начнется в следующем году.

Об этом BMW сообщила в своем свежем пресс-релизе.

Концептуальный BMW i4. Фото: BMW

Выпускать автомобиль будут на основном заводе марки в Мюнхене. Для этого компания провела обширную реструктуризацию и адаптацию завода, что обошлось ей примерно в 200 миллионов евро.

Концептуальный BMW i4. Фото: BMW

Публичный дебют электромобиля BMW i4 состоится в конце текущего года. Автомобиль составит конкуренцию популярной Tesla Model 3, построят его на платформе CLAR. У электроседана будет несколько версий, первой появится модификация с силовой установкой мощностью 390 кВт / 530 л.с. и батареей емкостью 80 кВтч. Такая BMW i4 будет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 4,0 секунды, развивать максимальную скорость около 200 км/ч и проезжать на одном заряде около 600 км по циклу WLTP.

Концептуальный BMW i4. Фото: BMW

Среди других интересных особенностей новинки станет возможность заряжать батарею до 80% за 35 минут.

Ориентировочная стартовая цена BMW i4 – 50 000 долларов.

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