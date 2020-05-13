Электрический кроссовер Kia отберёт покупателей у Porsche

Компания Kia продолжает расширять свой модельный ряд. В следующем году марка представит новый SUV – флагманский кроссовер, который будет сугубо электрическим.

Основой "электрички" послужит концептуальный Kia Imagine, показанный на Женевском автосалоне в 2019 году. При этом, как узнал сайт AutoExpress, благодаря своим характеристикам она сможет конкурировать со спорткарами.

Kia Imagine KIA

Утверждается, что новый электрокар сможет ускоряться до "сотни" менее чем за 3 секунды – довольно неслыханная цифра для Kia. Также у него будет быстрая зарядка формата "80% за 20 минут", а запас хода составит 483 км. Вместе с тем автомобиль удивит 800-вольтовой аккумуляторной системой – благодаря этому он его главным соперником станет электрический фастбэк Porsche Taycan (он оснащён системой аналогичного напряжения).

Kia Imagine KIA

С точки зрения дизайна новый кросс Kia не будет похожим на современные аналоги – большую часть решений он унаследует от Imagine. Среди них, в частности, будет передняя панель "нос тигра" и удлиненная задняя наклонная линия крыши. Также не исключено появление заряженного варианта модели, выделяющегося спортивным обвесом, яркими акцентами по кузову и другими колесами. А вот салон, скорее всего, будет изменен – передняя панель концепта, состоящая из 21 экрана, выглядит уж очень экстравагантно.

Kia Imagine KIA

Kia Imagine KIA

Учитывая, что новинка появится уже в следующем году, совсем скоро она должна выехать на дороги в рамках заводских тестов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia подготовила улучшенного соперника Toyota Land Cruiser.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся