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13 мая • обновлено в 16:19
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Электрический кроссовер Kia отберёт покупателей у Porsche

1.9т
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Компания Kia продолжает расширять свой модельный ряд. В следующем году марка представит новый SUV – флагманский кроссовер, который будет сугубо электрическим.

Основой "электрички" послужит концептуальный Kia Imagine, показанный на Женевском автосалоне в 2019 году. При этом, как узнал сайт AutoExpress, благодаря своим характеристикам она сможет конкурировать со спорткарами.

Kia Imagine

Kia Imagine

KIA

Утверждается, что новый электрокар сможет ускоряться до "сотни" менее чем за 3 секунды – довольно неслыханная цифра для Kia. Также у него будет быстрая зарядка формата "80% за 20 минут", а запас хода составит 483 км. Вместе с тем автомобиль удивит 800-вольтовой аккумуляторной системой – благодаря этому он его главным соперником станет электрический фастбэк Porsche Taycan (он оснащён системой аналогичного напряжения).

Kia Imagine

Kia Imagine

KIA

С точки зрения дизайна новый кросс Kia не будет похожим на современные аналоги – большую часть решений он унаследует от Imagine. Среди них, в частности, будет передняя панель "нос тигра" и удлиненная задняя наклонная линия крыши. Также не исключено появление заряженного варианта модели, выделяющегося спортивным обвесом, яркими акцентами по кузову и другими колесами. А вот салон, скорее всего, будет изменен – передняя панель концепта, состоящая из 21 экрана, выглядит уж очень экстравагантно.

Kia Imagine

Kia Imagine

KIA

Kia Imagine

Kia Imagine

KIA

Учитывая, что новинка появится уже в следующем году, совсем скоро она должна выехать на дороги в рамках заводских тестов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Kia подготовила улучшенного соперника Toyota Land Cruiser.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Kia электромобили новые авто кроссовер
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