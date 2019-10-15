Новый электробайк Peugeot удивил запасом хода

Велосипед Peugeot с электроприводом способен преодолеть до 140 км без подзарядки.

Об этом сообщает портал Carscoops. На ежегодном мероприятии для поклонников велоспорта Roc d’Azur, компания Peugeot Cycles презентовала горный электробайк eM01 FS PowerTube.

Peugeot eM01 FS PowerTube carscoops.com

Велосипед приводится в действие новым электродвигателем Bosch Performance CX, который развивает крутящий момент 75 Нм. Встроенная в раму батарея на 62 Вт-ч обеспечивает велосипеду пробег до 140 км, что лучше, чем у некоторых электромобилей, представленных на рынке. Например, новый MAN eTGE предлагает всего 114 км на одной зарядке (WLTP).

Peugeot eM01 FS PowerTube carscoops.com

Среди других особенностей новинки – 29-дюймовые колесные диски, облегченная рама, созданная Peugeot Cycles при участии конструкторского бюро Antidote Solutions, а также эффективная передняя и задняя подвеска от компании Rockshox.

Peugeot eM01 FS PowerTube carscoops.com

Продажа новинки начнется во Франции в начале будущего года. Покупателям будут предложен выбор из 5 различных версий электробайка.

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