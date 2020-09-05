Новый электрический седан из США победил Tesla Model S
Компания Lucid Motors объявила, что ее электрический седан Air получит непревзойденную динамику. А в качестве доказательства опубликовала видео дрэг-заезда, который новинка исполнила в паре с Tesla Model S Performance.
Как следует из ролика, дрэговый "четвертак" (402 м) Lucid Air проезжает за за 9,9 секунды, что делает его самым быстрым серийным электрическим седаном в мире. Для сравнения, "Тесла" эту же дистанцию проезжает за 10,48 сек, а вот самым быстрым серийным авто вообще считается 1080-сильный супергибрид Porsche 918 Spyder, который делает 402 метра за 9,81 секунды. Как видно, "Люсид" от него ушла недалеко (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).
Впрочем, это еще не все достоинства электромобиля Air. Он также получит самый большой запас хода в мире среди электрокаров (832 км) и самый обтекаемый кузов (коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,21). Кроме того, у Lucid Air будет самый большой объем внутреннего пространства в своем классе, а также самый большой багажник среди всех электромобилей. Наконец, это будет самый быстро заряжаемый электромобиль (470 км хода всего за 20 минут).
Премьера Lucid Air состоится 9 сентября, а на рынке автомобиль появится в следующем году.
Для справок, Lucid Motors – американская компания, которая еще не выпускала серийных авто. До сих пор она была известна как поставщик батарей для болидов Формулы E.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что VW начал производство долгожданного электромобиля.