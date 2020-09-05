Новый электрический седан из США победил Tesla Model S

Компания Lucid Motors объявила, что ее электрический седан Air получит непревзойденную динамику. А в качестве доказательства опубликовала видео дрэг-заезда, который новинка исполнила в паре с Tesla Model S Performance.

Как следует из ролика, дрэговый "четвертак" (402 м) Lucid Air проезжает за за 9,9 секунды, что делает его самым быстрым серийным электрическим седаном в мире. Для сравнения, "Тесла" эту же дистанцию проезжает за 10,48 сек, а вот самым быстрым серийным авто вообще считается 1080-сильный супергибрид Porsche 918 Spyder, который делает 402 метра за 9,81 секунды. Как видно, "Люсид" от него ушла недалеко (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Lucid Air. Фото: Lucid

Впрочем, это еще не все достоинства электромобиля Air. Он также получит самый большой запас хода в мире среди электрокаров (832 км) и самый обтекаемый кузов (коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,21). Кроме того, у Lucid Air будет самый большой объем внутреннего пространства в своем классе, а также самый большой багажник среди всех электромобилей. Наконец, это будет самый быстро заряжаемый электромобиль (470 км хода всего за 20 минут).

Премьера Lucid Air состоится 9 сентября, а на рынке автомобиль появится в следующем году.

Для справок, Lucid Motors – американская компания, которая еще не выпускала серийных авто. До сих пор она была известна как поставщик батарей для болидов Формулы E.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что VW начал производство долгожданного электромобиля.