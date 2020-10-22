Новый Duster стал идеальным авто для дачников и аграриев

В Румынии представили пикап на базе Dacia Duster второго поколения. Таким образом, популярный бюджетный кроссовер приспособили для хозяйственных перевозок.

Разработала машину румынская компания Romturingia, которая специализируется на переоборудовании моделей Dacia в спецавтомобили. Несколько лет назад она сделала уже подобное с "Дастером" первого поколения (тогда было выпущено 500 таких машин), и вот теперь добралась до второй генерации модели, пишет Carscoops.

Новый Duster пикап carscoops

Новый Duster Pick-Up получил одинарную кабину, в которой помещается водитель и один пассажир. Длина багажного отделения составляет 165 см, объем – 1000 литров, а грузоподъемность – 500 кг. При длине в 4341 мм Duster Pick-Up на 19 мм короче стандартного Duster, но при этом имеет больший клиренс – 224 мм (+14 мм).

Новый Duster пикап carscoops

Техническая часть пикапа "Дастер" – , дизельный двигатель 1.5 Blue dCi мощностью 115 л.с. и 260 Нм, 6-ступенчатая механическая коробка передач и привод 4x4. Первоначально пикап Duster будет доступен только в базовом цвете Glacier White и со стандартными 16-дюймовыми колесами. Также в оснащение модели вошли передние и боковые подушки безопасности, системы помощи при трогании на подъеме и спуске, ESP, ABS и EBD.

Стоимость новинки в Румынии составляет 22 546 евро– это 4 046 евро больше, чем просят за обычный Duster Blue dCi 115 4WD Comfort, на котором основан пикап.

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