Новый Citroen C4 и электрический e-C4: первые фотографии
Компания Citroen опубликовала первые фотографии нового C4, официальная премьера которого состоится 30 июня. В первую очередь, внимание на себя обращает электрическая версия, которая называется e-C4.
Отметим, что актуальный C4 компания убрала из своей линейки еще в 2018 году, и предложила своим клиентам в качестве альтернативы рестайлинговый пседокроссовер C4 Cactus. И теперь она намерена закрепить свои позиции в сегменте C-SUV, причем нанеся удар сразу по двум направлениям – "ДВСникам" и электрокарам.
Официальных данных по электромобилю Citroen e-C4 пока никаких нет. Ранее же сообщалось, что такой автомобиль должен получить батарею емкостью 50 или 60 кВтч, а его реальный запас хода составит свыше 300 км.
В дополнение к e-C4, в линейку модели также войдут классические версии C4 с бензиновыми и дизельными двигателями, возможно, с 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором и 1,5-литровым дизельным агрегатом.
Что касается других деталей, то, известно, что новый C4 основан на платформе CMP от PSA Group. От новинки стоит ожидать улучшенные характеристики вождения, больше внутреннего пространства, улучшенный уровень комфорта и более широкий список систем безопасности и помощи водителю.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Citroen начал продажи бюджетного внедорожного седана, который построен на базе знаменитого C-Elysee.