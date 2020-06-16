Новый Citroen C4 и электрический e-C4: первые фотографии

Компания Citroen опубликовала первые фотографии нового C4, официальная премьера которого состоится 30 июня. В первую очередь, внимание на себя обращает электрическая версия, которая называется e-C4.

Отметим, что актуальный C4 компания убрала из своей линейки еще в 2018 году, и предложила своим клиентам в качестве альтернативы рестайлинговый пседокроссовер C4 Cactus. И теперь она намерена закрепить свои позиции в сегменте C-SUV, причем нанеся удар сразу по двум направлениям – "ДВСникам" и электрокарам.

Новый Citroen C4 и электрический e-C4

Официальных данных по электромобилю Citroen e-C4 пока никаких нет. Ранее же сообщалось, что такой автомобиль должен получить батарею емкостью 50 или 60 кВтч, а его реальный запас хода составит свыше 300 км.

Новый Citroen C4 и электрический e-C4

В дополнение к e-C4, в линейку модели также войдут классические версии C4 с бензиновыми и дизельными двигателями, возможно, с 1,2-литровым трехцилиндровым турбомотором и 1,5-литровым дизельным агрегатом.

Новый Citroen C4 и электрический e-C4

Что касается других деталей, то, известно, что новый C4 основан на платформе CMP от PSA Group. От новинки стоит ожидать улучшенные характеристики вождения, больше внутреннего пространства, улучшенный уровень комфорта и более широкий список систем безопасности и помощи водителю.

Новый Citroen C4 и электрический e-C4

Новый Citroen C4 и электрический e-C4

Новый Citroen C4 и электрический e-C4

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Citroen начал продажи бюджетного внедорожного седана, который построен на базе знаменитого C-Elysee.