Новый Chevrolet Corvette разбили на следующий день после покупки

Житель штата Флорида, США, пожаловался на невероятную неудачу. Еще 2 апреля он похвастался в своём Facebook фотографией только что купленного Chevrolet Corvette C8, а уже на следующий день на той же странице опубликовал снимок разбитого суперкара.

По словам владельца, в него врезался старый Hyundai Accent, который совершил неправильный маневр на дороге. Водитель корейской машины был пьян, поэтому на месте ДТП его сразу же задержал полицейский патруль.

Chevrolet Corvette, который разбили на следующий день после покупки facebook.com/NESTRODAMUS

Из хорошего – повреждение суперкара не выглядят для него смертельными, тем не менее, урон был нанесён существенный. Скорее всего, автомобиль восстановят, но при этом не исключено, что после случившегося его спишут на аукцион "битков".

Chevrolet Corvette, который разбили на следующий день после покупки motor1.com

"У меня незначительные травмы головы, а мужчина, который ехал со мной, сломал пальцы. К счастью, автомобиль застрахован, поэтому ущерб удастся покрыть ", – заявил владелец спортивного автомобиля.

Chevrolet Corvette, который разбили на следующий день после покупки facebook.com/NESTRODAMUS

Chevrolet Corvette C8 – это первый в истории Корвет со среднемоторной компоновкой. Автомобиль нового поколения поступил в продажу всего месяц назад, его минимальная цена в США – 60 000 долларов. Базовое оснащение спорткара включает автоматический климат-контроль, задние датчики парковки, аудиосистему Bose, 8-дюймовый єкран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 12-дюймовую цифровую панель приборов и светодиодные фары.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в США воры ухитрились снять колеса с Chevrolet Corvette C8, который еще тогда не успел отправиться в производство.

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