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16 декабря • обновлено в 16:20
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Новый бюджетный седан Citroen: появились фото и подробности

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Citroen C3L 2020 – новый бюджетный седан, который построен на платформе хорошо известной и довольно популярной модели Citroen C-Elysee.

Как стало известно OBOZREVATEL, многие агрегаты и общую стилистику новинка унаследовала от Citroen C3-XR – бюджетного кроссовера с передним приводом, разработанного специально для китайского рынка.

Благодаря увеличенному клиренсу и специальной отделке Citroen C3L похож на маленький внедорожник

Благодаря увеличенному клиренсу и специальной отделке Citroen C3L похож на маленький внедорожник

Министерство промышленности КНР

Кроме того, как и донор, новый Ситроен получил увеличенный клиренс (175 мм) и стильный обвес из темного неокрашенного пластика. Во многом такой подход напоминает Renault Logan Stepway. Вероятно, именно с этим автомобилем и будет соперничать новый бюджетник.

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Сзади новый Ситроен C3L выглядит просто и современно

Сзади новый Ситроен C3L выглядит просто и современно

Министерство промышленности КНР

Компактный кроссовер C3-XR поделился с новинкой дизайном и техническими компонентами

Компактный кроссовер C3-XR поделился с новинкой дизайном и техническими компонентами

citroen.com

Кроме пластикового обвеса, новый Citroen C3L демонстрирует агрессивный дизайн передней оптики, крупные воздухозаборники и стильные задние фонари, выполненные в духе флагмана бренда – кроссовера Citroen C5 Aircross.

Кроссовер Citroen C5 Aircross демонстрирует интересные решения, например, – оригинальные задние фонари

Кроссовер Citroen C5 Aircross демонстрирует интересные решения, например, – оригинальные задние фонари

citroen.com

Фото новинки оказались в распоряжении Министерства промышленности КНР, однако изображений интерьера пока нет. Наверняка салон без изменений достанется от C3-XR. От него же C3L 2020 получил моторную гамму: трехцилиндровый 1.2 турбо мощностью 116 л.с. и 136 л.с., а также атмосферный 1.6 на 117 л.с. На выбор доступны 5-ступенчатая механика и 6-ступенчатая АКПП.

Новинка получит салон от Citroen C3-XR

Новинка получит салон от Citroen C3-XR

citroen.com

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Ожидается, что купить Citroen C3L можно будет менее чем за 13 тыс. долларов, однако, скорее всего, новая модель останется эксклюзивом для Китая.

Новый Citroen C3L построен на платформе Citroen C-Elysee

Новый Citroen C3L построен на платформе Citroen C-Elysee

citroen.com

Renault Logan Stepway – очевидный соперник Citroen C3L

Renault Logan Stepway – очевидный соперник Citroen C3L

group.renault.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто бюджетный автомобиль китайский автомобиль Citroen новости
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