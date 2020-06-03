Новый бюджетный кроссовер Renault показали на фото

Известно, что универсал Renault Logan и минивэн Lodgy заменят одной моделью. Новый бюджетный кроссовер Рено получит семиместный салон. Машину показали на новых фото.

В компании пока не распространяют никакой конкретики о новой модели Renault, нет деталей и о дизайне. Поэтому пока можно посмотреть на рендеры, которые демонстрируют приблизительный облик бюджетного автомобиля.

Новый бюджетный кроссовер Renault с 7-местным салоном kolesa.ru

Художник решил отталкиваться от дизайна нового Renault Captur 2020 года. Кстати, новый бюджетный кроссовер с семиместным салоном, как и семейство Renault Logan / Sandero, будет построен на его упрощенной платформе, которая адаптирована под использование в бюджетных моделях.

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На рендерах спереди автомобиль получил фары и решетку в стиле нового Captur, а также похожий бампер с хромированными декоративными элементами. В профиль заметно, что кузов у машины довольно длинный. Это сделано для того, чтобы разместить в салоне три ряда сидений. Скорее всего, в базовой комплектации бюджетник Renault будет доступен в пятиместной конфигурации.

Новый бюджетный кроссовер Renault с 7-местным салоном kolesa.ru

Сзади также заметно влияние других моделей бренда, но фонари получили более строгую и простую форму. Нужно отметить, что для эффектной внешности дизайнер выбрал довольно крупные колеса. На серийной машине они окажутся меньше, ведь внутри автомобиля потребуется высвободить больше пространства для вместительного салона.

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Бюджетный кроссовер будет комплектоваться двигателями объемом 1-1,5 л, также возможно появление гибрида или даже полностью электрической модификации. Скорее всего, на рынок новинка отправится не раньше 2022 года. Прогнозируемая цена – около 14 000 евро.

Renault Captur 2020 Renault

Renault Captur 2020 Renault

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом кроссовере Chevrolet, который составит конкуренцию популярному Renault Duster.