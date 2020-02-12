Новый "бюджетник" VW получит заводскую гарантию в 1 млн пробега

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles поделилась интересными подробностями касательно нового Caddy, который дебютирует уже в следующем месяце. Владельцам вэна предложат интересные условия "техподдержки".

Как выяснил OBOZREVATEL, для "бюджетного грузовичка" Volkswagen Caddy четвертого поколения будет доступна расширенная гарантия 2 + 2 года с лимитом в 1 000 000 километров (в первые два года пробег неограничен; кроме того, отдельно будет доступен гарантийный пакет 2 +3 года). При этом со сменой владельца в процессе эксплуатации машина сохранит своё гарантийное сопровождение.

Первые официальные изображения VW Caddy 2020. Полностью новинку рассекретят чуть позже volkswagen-newsroom.com

Расширенная гарантия будет охватывать все модификации, включая самые популярные версии с автоматической коробкой передач DSG и полным приводом 4Motion. Однако такая услуга не будет бесплатной и постоянной: она продлится до августа 2020 года, а обойдется это предложение в дополнительные 1600 евро к основному ценнику автомобиля.

Первые официальные изображения VW Caddy 2020. Полностью новинку рассекретят чуть позже volkswagen-newsroom.com

Первые официальные изображения VW Caddy 2020. Полностью новинку рассекретят чуть позже volkswagen-newsroom.com

"Несмотря на то, что Caddy является самым маленьким членом нашего семейства моделей, он не отстает от своих больших братьев и сестер в плане выносливости и надежности. Именно поэтому мы можем теперь предложить его с расширенной гарантией премиум-класса, которая позволит владельцам беззаботно работать в течение четырех лет с пределом в 1 млн км", – заявил Якуб Шебеста, директор Volkswagen Commercial Vehicles.

Первые официальные изображения VW Caddy 2020. Полностью новинку рассекретят чуть позже volkswagen-newsroom.com

Первые официальные изображения VW Caddy 2020. Полностью новинку рассекретят чуть позже volkswagen-newsroom.com

Новый Volkswagen Caddy постепенно приближается к своему дебюту: ранее производитель показал официальные эскизы модели, а полностью её рассекретят уже 3 марта на предстоящем автосалоне Женева-2020. Как ожидается, в новом поколении автомобиль прибавит в размерах, изменится внешне, но сохранит за собой платформу MQB. В линейку двигателей войдут ряд бензиновых и дизельных моторов.

Первые официальные изображения VW Caddy 2020. Полностью новинку рассекретят чуть позже volkswagen-newsroom.com

Кстати, как ранее сообщал OBOZREVATEL, чтобы дизайн нового Caddy не рассекретили раньше времени, VW замаскировал его под "кроссовер" Renault.

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