Новый BMW X8 появится в 2020 году: первая информация

Построенный на базе и агрегатах BMW X7, новый кроссовер с купеобразным силуэтом станет самым дорогим SUV баварского бренда. Но появления такой модели придется подождать.

По информации авторитетного ресурса BMWblog, большой кроссовер "БМВ Х8" появится в конце 2020 года или начале 2021-го. Пока официальных заявлений компании о перспективной новинке не было, поэтому приходится полагаться на инсайдерскую информацию.

Возможный вариант дизайна BMW X8 от X-Tomi Design xtomi.blogspot.com

Тем не менее, первые мысли о BMW X8 в автомобильном сообществе возникли сразу после появления семиместной BMW X7 в 2018 году. Успех Х6, которая вышла на рынок в 2008 году, подсказывает, что еще более роскошный и дорогой автомобиль – логичное продолжение.

От Х7 новый кроссовер будет отличаться более динамичным силуэтом. По-видимому, автомобиль не получит третий ряд кресел и станет пятиместным. Или предложит четыре посадочных места для максимального комфорта в наиболее дорогих модификациях.

Lamborghini Urus – потенциальный соперник BMW X8 lamborghini.com

Топовый двигатель, который получит новинка, – V8 объемом 4,4 л мощностью 600 л.с. Но для соперничества с такими конкурентами, как Lamborghini Urus, в спортивной версии BMW X8 M могут предложить даже V12.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кроссоверы продолжают набирать обороты, поэтому ближайшая новинка Toyota – компактная модель в стиле популярного RAV4.

Renault работает над новым авто для европейского рынка – более стильной версией Duster с купеобразным силуэтом.

Hyundai готовит к премьере стильный кроссовер, который составит конкуренцию Audi, Mercedes и BMW.

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