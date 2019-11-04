Главная Новости
4 ноября • обновлено в 14:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Новый BMW X8 появится в 2020 году: первая информация

283 Читать материал на украинском

Построенный на базе и агрегатах BMW X7, новый кроссовер с купеобразным силуэтом станет самым дорогим SUV баварского бренда. Но появления такой модели придется подождать.

По информации авторитетного ресурса BMWblog, большой кроссовер "БМВ Х8" появится в конце 2020 года или начале 2021-го. Пока официальных заявлений компании о перспективной новинке не было, поэтому приходится полагаться на инсайдерскую информацию.

Возможный вариант дизайна BMW X8 от X-Tomi Design

Возможный вариант дизайна BMW X8 от X-Tomi Design

xtomi.blogspot.com

Тем не менее, первые мысли о BMW X8 в автомобильном сообществе возникли сразу после появления семиместной BMW X7 в 2018 году. Успех Х6, которая вышла на рынок в 2008 году, подсказывает, что еще более роскошный и дорогой автомобиль – логичное продолжение.

Новости
Представлен самый крутой дизельный Mercedes G-class

От Х7 новый кроссовер будет отличаться более динамичным силуэтом. По-видимому, автомобиль не получит третий ряд кресел и станет пятиместным. Или предложит четыре посадочных места для максимального комфорта в наиболее дорогих модификациях.

Lamborghini Urus – потенциальный соперник BMW X8

Lamborghini Urus – потенциальный соперник BMW X8

lamborghini.com

Новости
BMW X7 предстала с необычным кузовом — фото

Топовый двигатель, который получит новинка, – V8 объемом 4,4 л мощностью 600 л.с. Но для соперничества с такими конкурентами, как Lamborghini Urus, в спортивной версии BMW X8 M могут предложить даже V12.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Тема
Новости автомира
Теги
авто новости BMW
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения