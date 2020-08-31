Новый BMW X1 поедет на электричестве и станет похожим на X5

В ближайшие несколько лет BMW выведет на рынок ряд новинок, среди которых будет следующее поколение самого маленького кроссовера X1. Британские СМИ узнали, каким будет предстоящее авто.

По данным Auto Express, новый BMW X1 появится в 2022 году. В плане стилистики кроссовер будет вдохновлен новыми поколениями моделей X3 и X5, кроме того, он станет крупнее и, соответственно, получит более вместительный салон.

В основу машины ляжет модернизированной платформе UKL2. Базовую версию оснастят 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, а топовую – плагин-гибридной установкой (версия xDrive 25e). Привод – передний или полный в зависимости от пожеланий покупателя и модификации.

По мнению Auto Express, у кроссовера также появится электрическая версия, которая должна называться iX1. Ожидается, что она получит установку от недавно представленного iX3 (на 210 кВт / 286 л.с. и 400 Нм). А вот батарея и, соответственно, запас хода у BMW iX1 будет меньше, чем у "икс-третьего" (последний работает от батареи на 80 кВтч).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появилась информация о характеристиках самого крутого электрического кроссовера BMW.

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