Новый BMW M5 CS способен разогнаться до 'сотни' за 3 секунды

Немецкая компания BMW представила новый "заряженный" седан M5 CS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль пополнит семейство ультра-спортивных модификаций CS.

Седан создан специалистами подразделения BMW M GmbH для настоящих фанов скорости и динамичного драйва. Автомобиль обещает подарить незабываемые эмоции и удовольствие от езды. Для этого под капотом машины установили форсированный бензиновый мотор V8, который выдает "на гора 635 л.с. Это самая мощная серийная модификация в истории BMW M.

Реализовать огромный потенциал двигателя помогут 8-ступенчатая секвентальная коробка передач M Steptronic и полноприводная трансмиссия M xDrive, которая имеет режим 2WD, позволяющий получить максимум удовольствия от управления заднеприводной машиной.

Помимо мощного силового агрегата инженеры M GmbH немало потрудились над другими элементами машины. В частности, вес удалось снизить на 70 кг по сравнению с версией BMW M5 Competition. Подвеску полностью переработали, установив новые пружины и улучшив показатели демпфирования. А легкосплавные 20-дюймовые диски обули в трековую резину Pirelli P Zero Corsa размерностью 275/35 спереди и 285/35 – сзади.

На спринт от 0 до 100 км/ч BMW M5 CS требуется всего 3 секунды, а отметку 200 км/ч стрелка спидометра преодолеет спустя 10,3 секунды после старта. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 305 км/ч.

Салон BMW M5 CS рассчитан исключительно на 4 человек. Для водителя и переднего пассажира предусмотрены углепластиковые "ковши" M Carbon, а для задних пассажиров подготовили пару индивидуальных анатомических кресел.

Для отделки интерьера используется черная кожа Merino с контрастными вставками Mugello Red и логотипами M5. Интегральные подголовники украшает изображение легендарной гоночной трассы "Нюрбургринг".

Спортивный руль с отделкой из алькантары имеет центральный маркер красного цвета и декоративные вставки в "черном хроме", а подрулевые "лепестки" выполнены из углепластика.

В конструкции машины активно использован углепластик CFRP. В частности, из карбона изготовлены капот, передний сплиттер, корпусы зеркал, задний спойлер, диффузор, крышка мотора и ряд других элементов.

В стандартную спецификацию M5 CS входит спортивная выхлопная система из нержавеющей стали и четырьмя патрубками, карбоно-керамические тормозные механизмы с красными суппортами. В качестве опции суппорта можно заказать золотистого цвета.

Для новинки предложены несколько эксклюзивных цветов – серый Brands Hatch Grey или зеленый Frozen Deep Green "металлик", а также матово-серый Frozen Brands Hatch Grey.

В продаже BMW M5 CS появится весной нынешнего года, а цена в Германии стартует с отметки 180400 евро.

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