Новый BMW 4 Series Coupe презентуют онлайн

Эпидемия коронавируса заставляет производителей менять привычные технологии и маркетинговые инструменты. Например, BMW проведет мировую премьеру нового купе 4 Series онлайн.

2021 BMW 4 Series Coupe motor1.com

Актуальная версия BMW 4 Series Coupe motor1.com

После отмены целого ряда крупнейших автошоу, компании вынуждены проводить презентации своих новинок в мире виртуальной реальности. Например, отмена выставки в Детройте, которая должна была состояться в июне, никак не повлияло на планы BMW презентовать новое купе.

2021 BMW 4 Series Coupe motor1.com

Автомобиль, использующий платформу седана 3 Series, получит ряд изменений в салоне. Кроме того, дизайн передней части купе и кабриолета также будет отличиться от других представителей семейства.

2021 BMW 4 Series Coupe motor1.com

Купе 4 Series получит в свое распоряжение бензиновые и дизельные двигатели, аналогичные моделям 3 Series, а также гибридный силовой агрегат от BMW 330e. Электрифицированная версия оснащена 2-литровым турбомотором мощностью 184 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, которые отправляются к задним колесам через 8-ступенчатый "автомат".

2021 BMW 4 Series Coupe motor1.com

Электромотор развивает 109 л.с. и 104 Нм. Суммарная мощность гибрида достигает 292 л.с. и 420 Нм, плюс еще 41 "лошадку" можно ангажировать на 10 секунд в режиме Boost. 12-киловаттная литий-ионная батарея в зависимости от типа привода обеспечивает запас хода на электротяге от 32 до 35 км.

2021 BMW 4 Series Coupe motor1.com

Помимо купе новинка будет доступна с кузовом кабриолет. Кроме того, в планах компании – версия Gran Coupe, а также полностью электрический i4.

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