Новый автомобиль удивил открытием капота прямо на ходу

Инженерные ошибки порою встречаются даже на дорогих авто (хотя зачастую от них таких "ляпов" не ожидаешь). Яркий тому пример – самопроизвольное открытие капота у нового Chevrolet Corvette C8.

Что самое неприятное, происходит это непосредственно в момент движения автомобиля. О такой неисправности уже сообщили несколько владельцев "Корветов", а как минимум двое из них опубликовали в YouTube-видео, которые наглядно демонстрирует проблему.

После того, как крышка капота открывается, она полностью закрывает лобовое стекло и сводит к нулю видимость для водителя. При этом резкое торможение в данном случае не помогает – у крышки капота есть опоры, поэтому, чтобы ее закрыть, владельцу нужно остановиться и сделать это вручную.

Chevrolet Corvette C8 Фото: Corvette

Как пишет Carscoops, количество жалоб на этот дефект постоянно увеличивается и на специализированном сайте уже зарегистрировано несколько соответствующих заявок от владельцев новеньких Corvette Stingray (производство спорткара началось лишь этой весной). Некоторые автомобилисты проявили изобретательность в починке капота, но в любом случае эту неисправность должен устранить сам производитель. Однако General Motors не признает своей вины: в компании сообщили, что, скорее всего, проблема в том, что владельцы суперкаров не закрывают полностью капот. В ответ хозяева машин заявили, что в таком случае на приборной панели появлялся бы соответствующий индикатор, но его нет. Что ж, похоже, Chevrolet придется готовиться к неприятному отзыву.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что разбитый Chevrolet выставили на продажу по цене нового.