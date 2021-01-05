Новый Audi A8 попал в объективы фотошпионов в Германии

Компания Audi готовит рестайлинговую версию своего флагманского седана Audi A8, предсерийные прототипы которого замечены на тестах в Германии.

Об этом сообщает портал Carscoops. Представленный три с половиной года назад Audi A8 четвертого поколения готовится к обновлению в середине жизненного цикла.

Два прототипа флагманского седана были обнаружены на тестах в Германии carscoops.com

Два прототипа флагманского седана были обнаружены на тестах в Германии. На иллюстрациях видно, что автомобиль отличается новой светотехникой с матричными фарами. Кроме того, в процессе модернизации машина получит видоизмененную радиаторную решетку и более выразительные бамперы.

Четвертая генерация А8 дебютировала летом 2017 года audi-mediacenter.com

Предположительно стилистика интерьера сохранится от нынешней версии, но некоторые изменения коснутся функционала информационно-развлекательной системы, а также ассортимента материалов отделки.

Новинка получит ряд внешних изменений, включая иную светотехнику и бамперы carscoops.com

Информация о семействе силовых агрегатов пока сохраняется в тайне, но, в соответствии с трендами, ожидается, что расход топлива и количество вредных выбросов сократится по сравнению с нынешней версией. Кроме того, гибридная модификация PHEV может получить новую батарею, которая позволит увеличить запас хода на электротяге. Напомним, что нынешний A8 TFSI e может преодолеть порядка 27 км без использования ДВС и разгоняется до "сотни" за 4,9 секунды.

Предположительно автомобиль получить модернизированные силовые агрегаты с улучшенной топливной экономичностью carscoops.com

Ожидается, что обновленный Audi A8 дебютирует в конце этого года в качестве модели 2022 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Audi начала продажи гибридного хэтчбека A3 Sportback 45 TFSI e, а также показала подзаряжаемый гибридный кроссовер Q3.