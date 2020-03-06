Новый Audi A3 удивил дизайном и оснащением

В первые дни весны концерн Volkswagen представил сразу пять "горячих" моделей – Cupra Leon, Skoda Octavia RS iV, SEAT Leon и VW Golf GTI, но самым ярким из них получился Audi A3 Sportback.

Как сообщает пресс-служба компании Audi, в марте старутют европейские продажи нового поколения Audi A3 Sportback. Новинка получила ярую и экстравагантную внешность, а также очень смелый по своему дизайну салон.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

Audi впервые представили премиальный компактный хэтчбек A3 в 1996 году. Четвертое поколение унаследовала многие элементы от более крупных моделей марки, например, инфоразвлекательную систему, подвеску и системы помощи водителю.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

За последние годы дизайн автомобилей Audi стал более выразительным и эмоциональным за счет острых граней и простых геометрических форм. Вдохновил стилистов легендарный спорткар Audi Quattro, которому не было равных на раллийных трассах в первой половине 80-х годов.

Новый Audi A3 Sportback выделяется массивной облицовкой радиатора Singleframe и крупными пятиугольниками воздухозаборников по краям бампера. Кроме того, автомобиль получил оригинальный рисунок головной оптики с матричными светодиодными фарами Matrix LED. Мускулистые крылья и крупные выштамповки вдоль кузова подчеркивают спортивный характер новинки.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

Кокпит A3 Sportback сфокусирован на водителе. Приборная панель выполнена в необычном "ломаном" стиле с каскадом элементов, расположенных под разными углами. В базовой комплектации автомобиль получил полностью цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Последняя может управляться как традиционным способом, так и с помощью голосовых команд или движений пальцев. В качестве опции дисплей может быть более крупным, 12,3-дюймовым. Кроме того, оперативная информация проектируется непосредственно на лобовое стекло на уровне глаз водителя, причем цвет можно настроить по своему желанию.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

В Европе Audi A3 Sportback первоначально будет доступен с тремя моторами – 1.5 TFSI (150 л.с.) и 2.0 TDI в двух вариантах мощности – 116 и 150 сил. Новинка получит передний привод и две коробки передач – 6-ступенчатую "механику" и 7-ступенчатую S tronic с двумя сцеплениями. Позже линейка двигателей и трансмиссий будет расширена, в том числе появятся версии с фирменным полным приводом и гибридными силовыми агрегатами.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

В базовой версии A3 Sportback оснащается четырехрычажной задней подвеской, а в качестве опции предлагается заниженная на 10 мм активная подвеска с индивидуально регулируемыми амортизаторами или спортивная подвеска, с уменьшенным на 15 мм клиренсом.

Audi A3 Sportback audi-mediacenter.com

Новый A3 Sportback немного прибавил в длину и ширину, а высота и колесная база сохранились без изменений. В зависимости от положения спинки задних сидений объем багажника может варьироваться от 380 до 1200 литров. Стоимость Audi A3 Sportback в Европе стартует с отметки 28 900 евро. Поставок в Украину пока не планируется.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Audi представила самую доступную версию кроссовера Q7.

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