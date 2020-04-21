Новый Audi A3 Sedan: официальные фото и подробности

Компания Audi официально представило второе поколение Audi A3 Sedan.

Компактный 4-дверный седан получил яркую внешность в стиле родственного хэтчбека, представленного в марте нынешнего года, новые силовые агрегаты и все необходимое для комфортного и экономичного драйва. В салонах европейских дилеров A3 Sedan появится уже летом.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Дизайн новинки выполнен в новом стиле и продолжает развитие идей, реализованных в облике хэтчбека. По сравнению с предшественником, A3 Sedan стал на 40 мм длиннее (4,5 м), на 20 мм шире (1,82 м) и на 10 мм выше (1,43 м). Багажное отделение вмещает 425 литров поклажи.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

В дизайне передней части новинки доминирует фирменная облицовка радиатора Singleframe. Дополняют агрессивный облик оригинальные пятиугольные вставки по краям бампера.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Кроме того, автомобиль легко узнать по новым многосекционным фарам, которые в топ-комплектации выполнены по технологии Matrix LED и имеют по 15 индивидуальных светодиодов в каждой фаре.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

При создании внешнего вида новинки дизайнеры вдохновлялись обликом раллийного болида Audi Quattro, что нашло свое отражение в мускулистых колесных арках и рубленых формах. Сзади появился широкий диффузор. В целом, автомобиль имеет улучшенные показатели аэродинамического сопротивления воздуху – Сd 0.25, что на 0.04 пункта меньше, чем у предшественника.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Рубленные формы и острые углы внешнего дизайна нашли свое продолжение в оформлении салона. Ориентированный на водителя кокпит уже знаком по хэтчбеку. Здесь царит мир электронных технологий. Уже в начальной комплектации автомобиль получил полностью цифровую шкалу приборов диагональю 10,25 дюймов, а по центру приборной панели расположен 10,1-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы MMI. Покупателям более дорогих комплектаций будет предложен дисплей на 12,3 дюйма с тремя вариантами графического отображения информации.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Новый A3 Sedan будет доступен первоначально с двумя бензиновыми моторами TFSI и одним турбодизелем TDI. Все они отличаются высокой эффективностью и соответствуют современным экологическим требованиям. Так, версия 35 TFSI оснащена 1,5-литровым 150-сильным мотором с турбонаддувом и непосредственным впрыском. В паре с ним работает новая 6-ступенчатаая "механика" или 7-ступенчатая роботизированная КП S tronic.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Помимо технологии отключения пары цилиндров, при использовании DGS на автомобиле установлена 48-вольтная система mild hybrid. Она позволяет накапливать энергию торможения и в различных ситуациях способна обеспечить дополнительно до 50 Нм крутящего момента. Кроме того, она способна экономить примерно 0,4 л топлива на каждые 100 км пробега.

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Версия 2.0 TDI мощностью 150 л.с. также оснащается 7-ступенчатой КП S tronic, но в данном случае используется новая электронная система включения передач "по проводам".

Audi A3 Sedan audi-mediacenter.com

Заказать новый седан в Германии можно будет уже в конце этого месяца. Стоимость версии 35 TFSI (150 л.с.) стартует с отметки 29800 евро. Чуть позже появится бензиновая версия начального уровня по цене 27700 евро.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Audi возвращается к производству автомобилей и двигателей после карантина.

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