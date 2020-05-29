Новых авто не будет: АвтоВАЗ разозлил пользователей

Недавно АвтоВАЗ представил масштабный план с большим количеством новых авто. Но теперь появились корректировки, согласно которым работа в этом направлении откладывается.

Как сообщает Drom, АвтоВАЗ остановил финансирование новых проектов. Это связано с влиянием на экономику последствий пандемии COVID-19 и падением курса рубля. В связи с этим в компании, которая отвечает за производство моделей Лада, планируют сохранить бюджет на какое-то время.

АвтоВАЗ заморозил финансирование новых моделей drom.ru

На данный момент финансирование заморозили специальным распоряжением до 30 июня. В дальнейшем срок могут продлить. Интересно, что такие меры должны коснуться не всех автомобилей.

Разработка новых машин Лада заморожена, но до конца года АвтоВАЗ планировал обновить три автомобиля. Один из них – Lada Largus (универсал на базе Renault Logan) – уже катается по дорогам общего пользования в обновленном виде в рамках дорожных испытаний.

Обновление Lada Vesta откладывается drom.ru

Новая Лада Нива будет выглядеть как Chevrolet drom.ru

Также в компании готовили обновление для Vesta и Chevrolet Niva, который теперь будет производиться под маркой российского бренда. Но, например, сроки обновления Лада Веста затягиваются. В связи с актуальной ситуацией компания может не успеть представить рестайлинговые автомобили до конца 2020 года.

Пользователи недовольны новостями от АвтоВАЗа скриншот сайта drom.ru

Пользователи сети очень недовольны такими новостями. Некоторые откровенно злятся, что АвтоВАЗ по традиции внесет минимальные изменения в устаревшие модели, другие смеются, что компания пообещала новые авто и обманула.

Пользователи недовольны новостями от АвтоВАЗа скриншот сайта drom.ru

Пользователи недовольны новостями от АвтоВАЗа скриншот сайта drom.ru

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о странном названии для новой модели, которое недавно было зарегистрировано в патентном бюро.