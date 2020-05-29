Новых авто не будет: АвтоВАЗ разозлил пользователей
Недавно АвтоВАЗ представил масштабный план с большим количеством новых авто. Но теперь появились корректировки, согласно которым работа в этом направлении откладывается.
Как сообщает Drom, АвтоВАЗ остановил финансирование новых проектов. Это связано с влиянием на экономику последствий пандемии COVID-19 и падением курса рубля. В связи с этим в компании, которая отвечает за производство моделей Лада, планируют сохранить бюджет на какое-то время.
На данный момент финансирование заморозили специальным распоряжением до 30 июня. В дальнейшем срок могут продлить. Интересно, что такие меры должны коснуться не всех автомобилей.
Разработка новых машин Лада заморожена, но до конца года АвтоВАЗ планировал обновить три автомобиля. Один из них – Lada Largus (универсал на базе Renault Logan) – уже катается по дорогам общего пользования в обновленном виде в рамках дорожных испытаний.
Также в компании готовили обновление для Vesta и Chevrolet Niva, который теперь будет производиться под маркой российского бренда. Но, например, сроки обновления Лада Веста затягиваются. В связи с актуальной ситуацией компания может не успеть представить рестайлинговые автомобили до конца 2020 года.
Пользователи сети очень недовольны такими новостями. Некоторые откровенно злятся, что АвтоВАЗ по традиции внесет минимальные изменения в устаревшие модели, другие смеются, что компания пообещала новые авто и обманула.
Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о странном названии для новой модели, которое недавно было зарегистрировано в патентном бюро.