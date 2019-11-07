Еще полгода на растаможку: в Раде прояснили вопрос с "евробляхами"

Зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты №2342 и №2345 предлагают владельцам "евроблях" еще полгода, чтобы растаможить свои авто на льготных основаниях и без штрафов.

Главные положения этих законопроектов в эфире ObozTV разъяснил замглавы парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, народный депутат из фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко.

По данным Крейденко, сейчас на таможенной территории Украины находятся от 400 до 600 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией.

Законопроектами предусмотрено 180 дней, чтобы люди смогли дорастаможить машины по сниженной таможенной ставке.

"На протяжении 180 дней предлагается вообще не стягивать никаких штрафов. Если ты успеваешь за 180 дней растаможить по льготным условиям – то ты решаешь свой вопрос и не платишь штрафы, которые были до этого", – объяснил он.

"Если машина стоит 1000 долларов, люди будут ориентировочно платить около 400-500 долларов", – прикинул депутат.

По его подсчетам, в результате бюджет на 2020 год дополнительно получит около 8 млн долларов.

"Мы наконец снимем социальное напряжение и разрешим людям уже законно ездить на этих авто", – констатировал Крейденко.

При этом он подчеркнул, что завезенные авто должны быть технически исправными.

"Важно, чтобы завезенные авто растамаживались, но были исправны и проходили как минимум сертификацию. Если не техосмотр – то сертификацию. Сертификация – это почти то же самое, что и ТО", – отметил политик.

Также Крейденко обратил внимание, что этими законопроектами "Слуга народа" предлагает с 2021 года вообще убрать таможенные ставки и дать возможность всем завозить автомобили на одинаковых условиях.

После громких протестов власть пошла на уступки "евробляхерам" facebook.com/AESUkraine

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам октября 2019 года украинцы растаможили 27 тысяч б/у авто с иностранной регистрацией, а в общей сложности на протяжении 10 месяцев 2019 года – около 350 тысяч подержанных машин. Не исключено, что активизация владельцев авто на еврономерах связана с очередной отсрочкой штрафов: в сентябре Рада продлила "льготный период" до конца текущего года.

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