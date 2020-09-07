Новые Renault Logan и Sandero показали на первых фото

Долгожданные новинки Renault Logan, Renault Sandero и Sandero Stepway показали на первых официальных фото. Автомобили получили совершенно другой дизайн и теперь базируются на новой платформе.

В основе использована архитектура CMF-B, которая кардинально отличается от платформы моделей предыдущего поколения. Ожидается, что машины теперь будут управляться намного лучше, а также станут экологичнее и безопаснее.

Спереди новые Logan и Sandero по традиции получили одинаковое оформление. Внимание привлекают необычные фары с интегрированными полосками ДХО и хромированная отделка передней решетки. Компактный кроссовер Renault Sandero Stepway получил другой бампер и более рельефный капот.

Sandero Stepway отличается от Sandero другим оформлением передней части. Фото: Renault

Сзади пока показали только Sandero. Бюджетный хэтчбек получил цельные блоки фонарей с необычным стильным рисунком. Пока машины показали в спецификации для рынка Западной Европы, где они продаются под брендом Dacia. Вскоре новые модели получат логотипы Renault и, возможно, претерпят минимальные изменения в дизайне.

Ожидается, что автомобилям предложат бензиновый мотор объемом 1 л мощностью 65 и 100 л.с., а также дизель на 1,5 л (85 и 115 л.с.). Возможно появление турбированного бензинового 1,3 для наиболее дорогих модификаций.

Полностью модели рассекретят 29 сентября со всеми подробностями.

Новинки получили стильный и современный дизайн. Фото: Renault

Ранее OBOZREVATEL сообщал о новом кроссовере Renault Duster, который показали на фото.

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