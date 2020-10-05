Новые электромобили Volkswagen и Volvo стали хитом сразу после выхода на рынок

Сентябрь 2020 года оказался очень успешным с точки зрения продаж электромобилей и гибридов в Норвегии. Во многом на это повлиял выход двух абсолютно новых моделей, которые сразу же выбились в лидеры – Volkswagen ID.3 и Polestar 2 (напомним, марка Polestar входит в концерн Geely, которому также принадлежит Volvo).

Как сообщает InsideEVs, всего в прошлом месяце на норвежском рынке было продано 12 689 "розеточных" авто, что на 75,6% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Также это очень близко к абсолютному рекорду, поставленному в марте 2019 года – тогда было продано 12 746 электрокаров.

Одновременно доля электрифицированных на общем автомобильном рынке составила 81,6%. На чистые электромобили пришлось 61,5%, остальную долю – 20,1% – заняли гибриды. Общий объем продаж с начала года увеличился на 10% и составил 67 531 электрокар. Ожидается, что такими темпами автомобилям с двигателями внутреннего сгорания вскоре вовсе не останется места в Норвегии, при этом уже сейчас эта страна по праву считается самым популярным рынком электромобилей.

Самой популярной моделью в Норвегии в сентябре оказался новый VW ID.3 – на него пришлось 12,8% от всех новых зарегистрированных авто. Также в ТОП-3 вошли Tesla Model 3 и Polestar 2.

ТОП-5 автомобилей норвежского рынка в сентябре 2020:

1.Volkswagen ID.3 - 1 989

2 Tesla Model 3 - 1 116

3. Polestar 2 - 937

4. MG ZS EV - 672

5. Audi e-tron - 542.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что первый массовый электромобиль Volvo отправился в производство.