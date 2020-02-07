Новые электромобили Opel распродают со скидкой 10 000 евро

Нидерландское представительство Opel решило распродать складские запасы электрокаров Opel Ampera-e. В этой стране авто доступен теперь со значительной скидкой.

Как выяснил OBOZREVATEL, Opel Ampera-e дебютировал ещё в 2016 году в качестве "перелицованной" версия Chevrolet Bolt EV для Европы – это был один из первых "бюджетных" электрокаров, который предлагал при своей привлекательной цене хороший запас хода. Ему светило большое будущее, однако после того, как General Motors продал бренд Opel концерну PSA, на автомобиль существенна была поднята цена, и его продажи забуксовали: для понимания, в 2019 году в Германии было продано всего 120 Ampera-e. К тому же, из-за смены владельца у Opel возникли сложности с производством этой модели, что также отобразилось на её перспективах.

Opel Ampera-e nl-media.opel.com

Несмотря на это, Opel Ampera-e по-прежнему доступен в продаже в Европе, но в отличие от других стран (во всяком случае, пока), в Нидерландах его продают со скидкой более 10 000 евро.

Opel Ampera-e nl-media.opel.com

Так, если раньше версия Business была доступна за 44 799 евро, то сейчас она стоит 34 149 евро. В то же время для модификации Business Executive компания Opel снизила цену до 37 149 евро с 48 449 евро. К слову, на родном, немецком рынке электрическая "Ампера" доступна сейчас от 42 990 евро.

Opel Ampera-e nl-media.opel.com

Opel Ampera-e комплектуется аккумуляторной батареей на 60 кВт/ч, обеспечивающей запас хода в 423 км по циклу WLTP. Батарея питает электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) и крутящим моментом 360 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7,3 секунды.

Opel Ampera-e nl-media.opel.com

Отметим, что в 2020 году Opel выведет на рынок четыре электрифицированных модели: подключаемый гибрид Grandland X Hybrid4, а также электромобили Corsa-e, Vivaro-e и электрический преемник Opel Mokka.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL. не так давно Opel представил новую модель – соперника VW Passat.

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