Новые электромобили из Франции "ударят" запасом хода в 650 км

Группа PSA (Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) объявила о разработке новой платформы под названием eVMP (Electric Vehicle Modular Platform, в переводе – модульная платформа для электромобилей) для своих автомобилей. Это шасси позволит добиться высокого запаса хода у будущих "электричек".

PSA Group будет использовать платформу eVMP на предстоящих седанах и кроссоверов классов C и D, которые будут продаваться в разных регионах мира. Первой новую тележку получит компактный кроссовер, который увидит свет в 2023 году.

Скриншот CAD-модели платформы eVMP (Electric Vehicle Modular Platform); autoblog

Благодаря платформе eVMP сможет делать электромобили с запасом хода от 400 до 650 км (по циклу WLTP), устанавливая аккумуляторы емкостью от 60 до 100 кВтч. Помимо электрокаров, эта платформа станет основой для ряда гибридных моделей PSA.

Особенность этой архитектуры состоит в том, что она изначально заточена под EV, поэтому позволяет скомпоновать начинку наиболее оптимально, не прибегая к компромиссам, которые неизбежны в случаях, когда машину с электроприводом строят на базе топливных авто. Кроме того, eVMP привлекательна для французов тем, что ее можно производить на существующих мощностях концерна, что позволяет избежать переоснащения производственных площадок и многомиллионных затрат.

К слову, нынешние электромобили PSA выпускаются на двух мультиплатформах, на которых, в том числе, делаются и топливные авто – CMP и EMP2. Это такие модели, как Peugeot e-208, Pegeot e-2008, Citroen e-C4, Opel Corsa-e и новый Opel Mokka-e.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda вот-вот полностью рассекретит свой первый электрический кроссовер.