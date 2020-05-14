Новые Chevrolet Tahoe поступят на службу полиции

Сергей Иванов Новости 08:50, 14.05.2020

Концерн General Motors много лет является поставщиком американской полиции и прочих государственных служб. В этом году на службу заступят сразу две новых версии – Tahoe SSV и PPV.

2021 Chevrolet Tahoe PPV
media.gm.com

Спустя несколько месяцев после дебюта нового поколения Chevrolet Tahoe, компания показала версии для копов. Tahoe Police Pursuit Vehicle предназначен для патрулирования хайвеев и способен достигать высоких скоростей.

Вторая версия – Special Service Vehicle может использоваться на бездорожье, а также в качестве тягача или для перевозки специального оборудования.

2021 Chevrolet Tahoe PPV
media.gm.com

В обоих случаях автомобили оснащены 5,3-литровым 360-сильным V8, работающим в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. В двигателе используются клапанные крышки от Camaro ZL1 с улучшенным охлаждением. Кроме того, установлен более эффективный масляный радиатор и улучшено охлаждение коробки передач.

Полицейский Chevrolet Tahoe PPV прежнего поколения
media.gm.com

Для PPV подготовили 20-дюймоввые стальные диски с резиной Firestone Firehawk Pursuit, новые тормозные механизмы Brembo с 6-ю суппортами на передних колесах. Это позволило существенно сократить тормозной путь.

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Tahoe PPV может оснащаться задним или полным приводом, а SSV идет исключительно с трансмиссией 4WD. В качестве опции версию SSV можно оснастить двухступенчатой понижающей коробкой и комплектом для буксировки Max Trailering, позволяющим тащить за собой груз массой до 3,7 тонн.

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В салоне полицейских Tahoe предусмотрены новые сиденья, облегчающие посадку экипажа со всей амуницией. В качестве опции предусмотрена установка камеры заднего вида, а пакет электронных помощников включает системы контроля за рядностью и предотвращения выезда из полосы, экстренного торможения и другие системы безопасности.

2021 Chevrolet Tahoe PPV
media.gm.com

Бортовая электросистема рассчитана на подключение многочисленных дополнительных приборов и спецоборудования. Для этого в машине установлен дополнительный аккумулятор и генератор увеличенной мощности. Новые полицейские машины заступят на службу до конца нынешнего года.

Как писал ранее OBOZREVATEL, американские полицейские пересядут на гибридные внедорожники.

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