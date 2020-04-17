Новые автомобили потеряли в океане: спустя 2 года их нашли

В июне 2018 года в Тихом океане произошло ЧП, из-за которого корабль "потерял" 80 контейнеров. Недавно часть из них подняли на сушу – оказалось, что среди затонувшего груза были новенькие автомобили.

Судно YM Efficiency следовало из США в Австралию, у берегов которой оно попало в шторм. Контейнеры слетела с корабля в воду и ушли на глубину 120 метров. Спустя 22 месяца Австралийское управление морской безопасности обязало владельцев корабля провести очистные работы от отходов и достать затонувший груз. На данный момент были найдены лишь 10 контейнеров – в них находились автомобильные покрышки и два пикапа Chevrolet Silverado.

Затонувшие контейнеры thedrive.com

Оба автомобиля были новыми, каждый из них стоил примерно 95 000 долларов США. Но сейчас их цена не превышает и "сотни" баксов. Повреждения при падении в воду и на дно океана, а также нахождение в морской воде на протяжении почти 2-х лет, превратило их в груду металла. Причем вода уничтожила не только кузов и ходовую часть, но и салон, поскольку во время транспортировки у машин были открыты окна. Пикапы в прямом смысле слова сгнили.

Затонувшие контейнеры thedrive.com

Затонувшие контейнеры thedrive.com

Затонувшие контейнеры thedrive.com

Теперь оба Шеви будут разобраны и отправлены на утилизацию.

Затонувшие контейнеры thedrive.com

Вся операция по ликвидации последствий шторма обойдется владельцу корабля в 9,5 млн долларов США.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на складе были найдены новые автомобили Ford, о которых забыли как минимум 15 лет назад.