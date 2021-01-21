Новую Skoda Fabia заметили на тестах

Прототип Skoda Fabia нового поколения заметили в процессе дорожных испытаний.

Об этом сообщает портал Carscoops. Популярная модель чешского бренда готовится к своему дебюту в новой генерации.

На дорожных тестах заметили прототип Skoda Fabia в спортивном исполнении RS carscoops.com

На дорожных тестах заметили прототип Skoda Fabia в спортивном исполнении RS. Напомним, что актуальное поколение выпускается с 2014 года и нуждается в замене. Тем более, что конкуренция в этом сегменте в Европе достаточно высока. Поэтому в компании проводят последние испытания опытных образцов в реальных условиях и уже почти без камуфляжа.

Автомобиль позаимствует ряд стилистических решений от родственной Octavia и других моделей бренда carscoops.com

Судя по иллюстрациям автомобиль позаимствует ряд стилистических решений от родственной Octavia и других моделей бренда. Кроме того, в облике новинки будут использоваться элементы дизайна концептуального хэтчбека Vision RS, представленного в 2018 году.

Концептуальный хэтчбек Vision RS показали в 2018 на автошоу в Париже skoda-storyboard.com

Об этом свидетельствует форма светотехники, облицовки радиатора и задней стойки. Кроме того, автомобиль получит оригинальную заднюю светотехнику.

Новая Skoda Fabia будет использовать в своей конструкции модульную платформу MQB A0 carscoops.com

Автомобиль получит оригинальную заднюю светотехнику carscoops.com

Новая Skoda Fabia будет использовать в своей конструкции модульную платформу MQB A0 концерна VAG, предлагающую широкий ассортимент бензиновых и дизельных двигателей, а также разнообразные варианты трансмиссии. Помимо хэтчбека, компания намерена продолжить выпуск версии с кузовом универсал, который пользуется хорошим спросом в ряде европейских стран.

В компании обещают сохранить версию с кузовом универсал skoda-storyboard.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Австрии построили электрический гоночный болид на базе Fabia R5, а на тестах заметили новый кроссовер Kodiaq.