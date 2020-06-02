Новую премиум-модель DS будут делать на заводе Opel

Сергей Иванов Новости 18:01, 2.06.2020

Как стало известно, компания Opel в скором времени начнет производство новой премиальной модели марки DS на немецком заводе в Рюссельсхайме.

В настоящее время на заводе в Рюссельсхайме производится сборка флагманской модели Opel Insignia нового поколения
opel.com

Четвертая модель люксового бренда DS проходит дорожные тесты на дорогах Скандинавии. По инсайдерской информации, компактная модель отправится в производство уже нынешним летом. Таким образом на заводе будут выпускаться параллельно сразу три модели – DS, новое поколение модели Opel Insignia, а в конце будущего года к ним добавится новое поколение Opel Astra.

2020 Opel Insignia
opel.com

В соответствии с заявлениями руководства концерна PSA, инвестиции в предприятие в Рюссельсхайме позволит сделать завода наиболее универсальным для производства продукции, в том числе электромобилей. И все это – благодаря активному использованию мультибрендовой платформы EMP2.

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Новая модель семейства DS проходит дорожные тесты
carscoops.com
Новинка DS будет построена на платформе EMP2
carscoops.com

Четвертый представитель семьи DS также получит платформу EMP2 для компактных и среднеразмерных авто. Она уже активно используется на различных моделях Peugeot, Citroën, а также люксовом кроссовере DS 7 Crossback. Помимо традиционных ДВС, EMP2 позволяет использовать также и гибридные силовые агрегаты.

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