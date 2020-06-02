Новую премиум-модель DS будут делать на заводе Opel

Как стало известно, компания Opel в скором времени начнет производство новой премиальной модели марки DS на немецком заводе в Рюссельсхайме.

В настоящее время на заводе в Рюссельсхайме производится сборка флагманской модели Opel Insignia нового поколения opel.com

Четвертая модель люксового бренда DS проходит дорожные тесты на дорогах Скандинавии. По инсайдерской информации, компактная модель отправится в производство уже нынешним летом. Таким образом на заводе будут выпускаться параллельно сразу три модели – DS, новое поколение модели Opel Insignia, а в конце будущего года к ним добавится новое поколение Opel Astra.

2020 Opel Insignia opel.com

В соответствии с заявлениями руководства концерна PSA, инвестиции в предприятие в Рюссельсхайме позволит сделать завода наиболее универсальным для производства продукции, в том числе электромобилей. И все это – благодаря активному использованию мультибрендовой платформы EMP2.

ЧИТАЙТЕ: Peugeot и Citroen решили отбить покупателей у BMW: показан новый седан

Новая модель семейства DS проходит дорожные тесты carscoops.com

Новинка DS будет построена на платформе EMP2 carscoops.com

Четвертый представитель семьи DS также получит платформу EMP2 для компактных и среднеразмерных авто. Она уже активно используется на различных моделях Peugeot, Citroën, а также люксовом кроссовере DS 7 Crossback. Помимо традиционных ДВС, EMP2 позволяет использовать также и гибридные силовые агрегаты.

Актуальное семейство DS представлено кроссовером DS 7 Crossback... ds.fr

...и компактным кроссовером DS 3 Crossback ds.fr

В этом году в линейке DS появится флагман – DS 9 ds.fr

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи компактного кроссовера DS 3 Crossback.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!