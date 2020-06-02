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2 июня • обновлено в 18:40
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Новую премиум-модель DS будут делать на заводе Opel

1.5т
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Как стало известно, компания Opel в скором времени начнет производство новой премиальной модели марки DS на немецком заводе в Рюссельсхайме.

В настоящее время на заводе в Рюссельсхайме производится сборка флагманской модели Opel Insignia нового поколения

В настоящее время на заводе в Рюссельсхайме производится сборка флагманской модели Opel Insignia нового поколения

opel.com

Четвертая модель люксового бренда DS проходит дорожные тесты на дорогах Скандинавии. По инсайдерской информации, компактная модель отправится в производство уже нынешним летом. Таким образом на заводе будут выпускаться параллельно сразу три модели – DS, новое поколение модели Opel Insignia, а в конце будущего года к ним добавится новое поколение Opel Astra.

2020 Opel Insignia

2020 Opel Insignia

opel.com

В соответствии с заявлениями руководства концерна PSA, инвестиции в предприятие в Рюссельсхайме позволит сделать завода наиболее универсальным для производства продукции, в том числе электромобилей. И все это – благодаря активному использованию мультибрендовой платформы EMP2.

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Новая модель семейства DS проходит дорожные тесты

Новая модель семейства DS проходит дорожные тесты

carscoops.com

Новинка DS будет построена на платформе EMP2

Новинка DS будет построена на платформе EMP2

carscoops.com

Четвертый представитель семьи DS также получит платформу EMP2 для компактных и среднеразмерных авто. Она уже активно используется на различных моделях Peugeot, Citroën, а также люксовом кроссовере DS 7 Crossback. Помимо традиционных ДВС, EMP2 позволяет использовать также и гибридные силовые агрегаты.

Актуальное семейство DS представлено кроссовером DS 7 Crossback...

Актуальное семейство DS представлено кроссовером DS 7 Crossback...

ds.fr

...и компактным кроссовером DS 3 Crossback

...и компактным кроссовером DS 3 Crossback

ds.fr

В этом году в линейке DS появится флагман – DS 9

В этом году в линейке DS появится флагман – DS 9

ds.fr

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовали продажи компактного кроссовера DS 3 Crossback.

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Автор
Сергей Иванов
Тема
Новости автомира
Место
Германия
Теги
новые авто DS Peugeot Citroen Opel
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