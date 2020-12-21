Новую Lada Niva представили официально: первая информация и фото

На заводе "Lada Запад Тольятти", дочерней компании "АвтоВАЗ", представили внедорожника под новым именем – Lada Niva Travel.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Первым выпущенным на предприятии автомобилем стал Niva Travel в исполнении Off-road.

Внешность Lada Niva Travel стала более современной и претенциозной. Кроссовер получил новую облицовку радиатора с крупными ячейками, иные фары, а капот имеет объемные выштамповки. Боковые молдинги и рельефные накладки на арках колес в сочетании с новым дизайном колесных дисков призваны подчеркнуть внедорожные характеристики модели. Сзади появились новые полностью светодиодные фонари и более выразительный бампер.

В исполнении Off-road образ Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который защитит кузов на природе.

От предшественника внедорожник унаследует хорошо знакомый 1,7-литровый бензиновый мотор и 5-ступенчатую "механику". Система постоянного полного привода имеет механическую блокировку межосевого дифференциала и понижающий ряд. В арсенале новинки – новые удобные сиденья и мультимедиа, кондиционер, а также улучшенная шумо- и виброизоляция.

О ценах и комплектация Lada Niva Travel будет объявлено ближе к старту продаж, который запланирован на первый квартал будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британец выставил на продажу Lada Niva с мотором FIAT, а журналисты сравнили цены на модели Lada российской и украинской сборки.